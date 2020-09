Ava Max lanza su álbum debut Heaven & Hell

La sensación mundial del pop Ava Max, que ya ha acumulado más de 4 billones de streams en su carrera, estrenó su esperado álbum debut Heaven & Hell. Disco que incluye ocho canciones nuevas junto con exitosos sencillos lanzados anteriormente como “Sweet But Psycho”, “Who’s Laughing Now”, “So Am I,” “Salt” y “Kings & Queens”, ésta última estuvo cinco semanas en el puesto #1 en la radio europea y actualmente está en el #21 del Top 40 de la radio en Estados Unidos.

“Heaven & Hell representa la luz y la oscuridad, el bien y el mal, y el diablo y el ángel en tu hombro”, dijo Ava sobre el significado detrás del álbum. “Discuto las dualidades de los desafíos que enfrentamos cada día. Algunas canciones tienen oscuridad; otras canciones son más positivas. Heaven & Hell es el término medio”.

Ava también ha revelado hoy el video de su canción “Naked” el cual fue dirigido por Hannah Lux Davis (Ariana Grande, Halsey, Doja Cat).

“Se trata de las emociones reales por las que pasamos”, dijo Ava sobre el significado detrás de la canción. “Si no conoces mi mente, alma y corazón, nunca me conocerás al verme desnuda. Somos más que nuestros cuerpos físicos. Eso es lo que quería mostrar”.

Ava, una artista verdaderamente internacional, selló su estatus de superestrella del pop con el éxito 3 veces Platino certificado por la RIAA, “Sweet but Psycho”, que actualmente cuenta con más de 2 billones de streams globales y contando. “Sweet But Psycho” fue nombrada entre “las 54 Mejores Canciones del 2019” del New York Times’, estuvo tres semanas en el top 10 del “Hot 100” de Billboard, alcanzó el puesto #3 en US Pop Radio y le valió a Ava su primera nominación a los Premios Teen Choice por “Choice Pop Song”.

Llamada “La Artista que necesitas conocer” por Rolling Stone, Ava ha sido agasajada con una amplia gama de atención en los medios, incluidas publicaciones como Vanity Fair, Billboard, FORBES, PAPER, y más.