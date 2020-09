El talento de Toronto, Ali Gatie presentó la primera colaboración de su carrera con el estreno de su nuevo sencillo "Welcome Back", que incluye a la estrella del pop alternativo Alessia Cara. Siguiendo los éxitos del R&B "Running on My Mind" y "If I Fall in Love", este nuevo sencillo, instantáneamente memorable demuestra que Ali Gatie está en camino de dominar el pop mundial.

Ver esta publicación en Instagram Welcome Back out now 😍❤️ Una publicación compartida de Ali (@aligatie) el 18 Sep, 2020 a las 3:09 PDT

"Welcome Back" llega como una señal optimista de que las cosas poco a poco están volviendo a la normalidad a medida que atravesamos una pandemia global y destaca una de las cualidades más encantadoras del cantante y compositor: encuentra esperanza aún en la tristeza. "He mantenido las puertas abiertas con la esperanza de que vuelvas a entrar", canta sobre una guitarra con reverberaciones brillantes. Cara se desliza sin esfuerzo con una voz conmovedora repitiendo sus palabras antes de que sus voces se fundan: "Se siente como si nunca te hubieras ido; me alegro de que hayas vuelto / Si no dura, al menos tuvimos ese tiempo que tuvimos". No solo es una canción escrita para un amante, sino que Ali la escribió como una canción para su antiguo yo.

La nueva canción también encuentra a Ali Gatie refinando aún más su mezcla de pop íntimo y R&B de corazón— un sonido que sus fans, los LISNERS, han defendido desde el comienzo. Durante los últimos 18 meses, el artista ha visto como sus números se disparan, superando los 3 billones de streams globales e incluso con una gira mundial con el cartel sold-out y su presentación en Coachella a la espera, ha seguido acumulando un gran número de seguidores en línea. Todo gracias a su exitoso sencillo "What If I Told You That I Love You", la cual ha obtenido casi medio billón de reproducciones por sí solo desde enero.

"Welcome Back" es el siguiente paso que muestra una vez más la fuerza del cantante del R&B-pop como estrella solista. También es una probadita de lo que vendrá cuando Gatie comience a juntar las piezas para su primer álbum completo.

ACERCA DE ALI GATIE:

Criado en Mississauga, Canadá, a las afueras de la ciudad de Toronto, de ascendencia iraquí, el fenómeno de 23 años Ali Gatie ha ascendido silenciosamente como una voz singular en la cultura.

En dos años desde su primer lanzamiento de manera independiente , supero los 3 billones de streams con pegajosas canciones como "What If I Told You That I Love You", "Say To You", "It's You" y "Moonlight".

Demostrando rápidamente ser uno de los artistas nuevos más atractivos del año combinando líneas entre el pop y el R&B. En el 2019 lanzó su EP debut, YOU, alcanzando el estatus Platino con su gran éxito "It's You" (el cual duró 13 semanas en el Hot 100 de Billboard) y agotó sus primeros seis shows en menos de 10 minutos.

Cultivando un seguimiento internacional masivo y la atención de la prensa mundial, Gatie ha estado en la portada de revistas como Complex, HYPEBEAST, Billboard, Forbes, Genius, NYLON y más.

Profundizando en grandes temas que siempre han consumido a los grandes artistas: vulnerabilidad, amor, y devoción conceptos que afronta de frente. La apertura en su música es palpable, y sus fans, cariñosamente apodados los LISNERS, continúan multiplicándose, aferrándose al borde de cada una de sus palabras.

#TodosLosÉxitos