Las clases a distancia han sido difíciles tanto para alumnos como maestros. Sin embargo, existen límites de comportamiento que no deben ser rebasados. Tal es el caso de esta profesora que al ver que algunos de sus alumnos no tenían la cámara encendida, se les fue encima y los regañó e insultó.

En redes sociales comenzó a circular un video que muestra a una profesora, aparentemente dela Universidad Juárez del Estado de Durango, gritándole a sus alumnos e insultándolos porque algunos no tenían la cámara encendida o por haber llegado tarde a su clase.

La profesora pasaba lista y cuando veía que alguno de sus alumnos tenía la cámara apagada, les gritaba y les decía que tenían falta.

"O arreglan sus problemas de cámara o conmigo van a seguir teniendo falta y a la tercera falta los doy de baja de mi clase", decía la profesora.

Un joven llamado Guillermo interrumpió a la profesora y de la manera más tranquila aseguró que el problema era el internet de ella pues todos veían a sus compañeros con la cámara encendida. La maestra respondió determimantemente:

"A mí no me importa, Guillermo. A ver, qué parte no te queda clara, si yo no te veo conmigo no estás. Si yo a todos los demás los veo y a ti es al único que no veo ¿mi internet está mal porque a ti no te veo? Ubícate niño, apágame tu micrófono, no me interesa, tienes falta", gritó.

El video se viralizó y provocó la suspensión durante todo el semestre de la profesora. Por su parte, ella emitió un comunicado en sus redes sociales, disculpándose por su comportamiento.

“Espero que los jóvenes implicados entiendan el estrés que esta modalidad de aprendizaje me está causando y acepten mis sentidas disculpas, me falto empatía y sosiego”.

Los comentarios rechazaron la conducta de la misma pero algunos notaron que efectivamente, Guillermo, a quien regañó, no tenían su cámara activada. Por supuesto, esa no es excusa para el comportamiento de la docente.

