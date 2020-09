ZAYN, revela su nuevo tema y video musical: "Better". Este es el primer adelanto de su próximo álbum, el cual será su proyecto más personal hasta la fecha. Con el control total creativo en este tercer álbum, el reconocido artista está haciendo la música que siempre ha querido hacer.

El video de la canción fue dirigido por Ryan Hope, quien dirigió previamente el tema de ZAYN "iT's YoU". Éste es otra cautivante aportación a la impresionante colección de videos del artista británico, quien ya ha acumulado más de 3.5 mil millones de views totales en YouTube. ZAYN y Hope trabajaron juntos en el concepto de este video, que muestra al cantante siendo observado y monitoreado por personajes desconocidos.

Hay que recordar que el álbum debut de ZAYN, Mind of Mine, lo convirtió en el primer artista hombre en el mundo en alcanzar el #1 en los charts de álbumes de Reino Unido y Estados Unidos en su primera semana de lanzamiento. El álbum fue muy aclamado por las críticas y recibió muchos elogios y amor de los fans. El single foco del álbum "Pillowtalk", alcanzó el #1 en 68 países alrededor del mundo y recientemente fue incluido en la lista de Billboard "Songs That Defined the Decade".

Su segundo álbum Icarus Falls, estrenado en 2018, ha acumulado más de 5 mil millones de streams totales en las plataformas a nivel mundial durante los primeros 11 meses de su lanzamiento. Cabe mencionar que, en ambos álbumes, el artista británico colaboró con una variedad de artistas que incluyen a Taylor Swift en "I Don't Wanna Live Forever" y Zhavia Ward en "A Whole New World", tema de la versión en vivo de Aladdin, el cual recaudó más de mil millones de dólares en taquilla. También prestó su voz en "Trampoline" con Shaed, que le otorgó un iHeart Music Award por "Best Remix".

Además de construir una reputación como un artista de clase mundial, ZAYN se ha convertido en uno de los íconos más grandes de la moda, apareciendo en las portadas de las más grandes revistas desde Highsnobiety a Vogue. A estos grandes reconocimientos se le suman el ser nombrado en los premios de hombre del año de GQ como "Most Stylish Man", obtener un American Music Awards por New Artist of the Year y un Billboard Music Award por Top New Artist. El próximo nuevo álbum de ZAYN será lanzado vía RCA Records.