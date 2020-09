Jennifer Lopez y Maluma,unen sus voces para lanzar los sencillos "Pa Ti" y "Lonely".

Los extraordinarios videos musicales de "Pa Ti" y "Lonely" estarán disponibles a partir de ahora.

"Pa Ti" y "Lonely" fueron producidos por Jon Leone y Édgar Barrera, y co-escritos por Jennifer Lopez y Maluma. Los videos fueron dirigidos por Jessy Terrero y filmados en la ciudad de Nueva York y Huntington, NY.

Las canciones formarán parte de Marry Me, el largometraje protagonizado por Jennifer Lopez y Maluma, el cual se estrenará el 12 de febrero del 2021 para el Día de San Valentín.

Hoy, esta reunión nos deleita con las colaboraciones más contundentes del año: "Pa Ti" y "Lonely".

Acerca de Jennifer Lopez:

Jennifer Lopez es una galardonada actriz, productora, cantante y artista consagrada en la música, la televisión y el cine, y es una de las artistas más influyentes en la historia. Como intérprete, ha vendido más de 75 millones de discos y recientemente concluyó su gira It's My Party ante llenos totales; además de dar una actuación en el Pepsi Super Bowl LIV Halftime Show que rompió récord de sintonización. Sus películas han generado más de 3 mil millones de dólares en taquilla. Como artista, ícono de moda, empresaria y filántropa influyente, Jennifer Lopez ha sido nombrada la celebridad más poderosa del mundo por la revista Forbes, fue la primera en recibir el reconocimiento La Mujer Más Bella Del Mundo por la revista People, formó parte de la lista TIME 100, y ha obtenido prestigiosos premios como el MTV Video Vanguard Award y dos nominaciones al Globo de Oro por sus actuaciones en los exitosos largometrajes Hustlers y Selena. Hasta la fecha, Lopez sigue siendo la única artista femenina en tener el álbum y la película más popular de Estados Unidos de manera simultánea. En febrero 2021, López protagonizará la película Marry Me, con Owen Wilson y Maluma. A lo largo de sus dos décadas de trayectoria, Jennifer Lopez ha hecho una huella indeleble como ícono global y polifacético.

Acerca de Maluma:

Con tan sólo veintiséis años de edad, Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido por su nombre artístico Maluma (compuesto por las primeras letras de los nombres de su madre, su padre y su hermana) se ha convertido en uno de los artistas de mayor impacto en la música urbana y el ídolo juvenil de la música latina a nivel global. Ganador del Latin GRAMMY® 2018 a Álbum Pop Vocal Contemporáneo (por F.A.M.E.) Maluma es uno de los cantantes más populares con fans activos en las redes sociales y el líder entre cantantes masculinos latinos con más de 53.4 millones de seguidores en Instagram. De hecho él es el primer y único artista latino masculino que ha sobrepasado 50 millones de seguidores. Esta cifra se le suma a más de 23 millones de fans en Facebook, 6 millones en Twitter y 25 millones de suscriptores en su canal de YouTube.

En el 2017 presentó 105 conciertos en América Latina, Estados Unidos, Europa e Israel, vendiendo más de 1 millón de tickets en su MALUMA WORLD TOUR 2017 y convirtiéndose en el artista latino que vendió la mayor cantidad de tickets de conciertos en el 2017. En el 2018 y el 2019 rompió récords con llenos totales en todos sus conciertos en Estados Unidos y Europa con su F.A.M.E. World Tour y 11:11 World Tour llenando a capacidad el Madison Square Garden (Nueva York), American Airlines Arena (Miami) y dos The Forums (Los Ángeles) entre otros. En 2019, agotó las entradas en el estadio más grande de Israel, el Yarkon Park en Tel Aviv con más de 60.000 espectadores; hizo historia en el 18º Festival Anual Mawazine en Rabat, Marruecos, estableciendo un récord de asistencia de todos los tiempos como protagonista del concierto frente a 200.000 personas; y se presentó por primera vez en Riyadh, Arabia Saudita ante 25.000 personas.

Tras firmar con Sony Music Latin en el 2015, Maluma ha lanzado tres álbumes que han debutado en el #1 del listado Latin Albums de Billboard: Pretty Boy Dirty Boy (2015), F.A.M.E. (2018) and 11:11 (2019). Maluma es el artista más joven en obtener simultáneamente #1 y #2 en el listado "Latin Airplay" de Billboard ("Sin Contrato" y "Chantaje") y solamente el sexto en logarlo. Hasta la fecha, Maluma tiene diecisiete éxitos #1 en el listado Latin Airplay de Billboard.

Acerca de Marry Me:

Repleto de canciones originales de Jennifer Lopez y la sensación de la música latina Maluma, Marry Me llegará el fin de semana del Día de San Valentín con Lopez interpretando a la súper-estrella musical Kat Valdez y Owen Wilson como Charlie Gilbert, un profesor de matemáticas: completos extraños que aceptan casarse y luego conocerse. Un romance improbable sobre dos personas diferentes que buscan algo real en un mundo donde el valor se basa en me gusta y seguidores, Marry Me es una historia de amor moderna sobre la celebridad, el matrimonio y las redes sociales.

Kat Valdez (Lopez) es la mitad de la pareja de celebridades más sexy de la Tierra con el supernova de la nueva música Bastian (Maluma, haciendo su debut en el cine). Mientras el ineludible sencillo de Kat y Bastian, "Marry Me" sube en las listas, están a punto de casarse ante una audiencia de sus fans en una ceremonia que se transmitirá en múltiples plataformas.

El profesor de matemáticas de secundaria divorciado Charlie Gilbert (Owen Wilson) ha sido arrastrado al concierto por su hija Lou (Chloe Coleman, Big Little Lies de HBO) y su mejor amiga (Sarah Silverman). Cuando Kat se entera, segundos antes de la ceremonia, que Bastian la ha engañado con su asistente, su vida gira a la izquierda cuando tiene un colapso en el escenario, cuestionando el amor, la verdad y la lealtad. A medida que su mundo de gasa se desvanece, mira a los ojos a un extraño, un rostro entre la multitud.

Si lo que sabes te decepciona, entonces quizás lo que no sabes es la respuesta, y así, en un momento de inspirada locura, Kat elige casarse con Charlie. Lo que comienza como una reacción impulsiva se convierte en un romance inesperado. Pero a medida que las fuerzas conspiran para separarlos, surge la pregunta universal: ¿Pueden dos personas de mundos tan diferentes salvar el abismo que los separa y construir un lugar al que ambos pertenezcan?

Marry Me es dirigida por Kat Coiro (It's Always Sunny in Philadelphia de FX, Dead to Me de Netflix) a partir de un guion de John Rogers (The Librarians de TNT) y Tami Sagher (30 Rock de NBC) y Harper Dill (The Mick de FOX) basado en la novela gráfica de Bobby Crosby. La película es producida por Elaine Goldsmith-Thomas (Hustlers, Maid in Manhattan), Jennifer Lopez, Benny Medina (Hustlers, The Fresh Prince of Bel-Air de NBC) y John Rogers. Los productores ejecutivos de la película son Alex Brown, Willie Mercer, Pamela Thur y J.B. Roberts.

Una película de Universal Pictures, Marry Me se exhibirá a partir del viernes, 12 de febrero de 2021, para el fin de semana de San Valentín.

#TodosLosÉxitos