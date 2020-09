Abuelito termina la preparatoria a sus 80 años; quiere ser profesionista

Su nombre es Víctor Nicolás Brígido y nos demostró que la edad nunca será impedimento para seguir creciendo personal y profesionalmente pues a sus 80 años logró terminar la preparatoria.

Según medios locales, el señor Víctor Nicolás recorrió más de 40 kilómetros todos los jueves durante tres años para asistir a sus asesorías de educación abierta en el Colegio de Bachilleres en Tuxtepec.

El hombre, originario de San Lucas Ojitlán, en Oaxaca, reveló en una entrevista que de joven no tuvo la oportunidad de estudiar pues en ese tiempo solo hablaba su lengua indígena, el chinanteco. Sin embargo, cuando fue creciendo aprendió español y ya en la edad adulta se decidió a seguir aprendiendo.

"Me gusta estudiar, me gusta conocer las cosas, decidí aprender para que el día en que yo me muera, lo que estudié se quede aquí en la cabeza y eso me voy a llevar".

Víctor Nicolás aseguró que entre sus planes está estudiar una profesión. Sin embargo, la situación pandémica ha complicado sus planes. Por ahora sigue en su trabajo habitual, dedicándose al campo sembrando maíz y frijol y criando cerdos.

Le deseamos lo mejor a Don Víctor que sin duda nos ha dado una gran lección.

