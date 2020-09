Agrede a personal de pizzería; en redes sociales le llaman "Lord Pizza"

Un hombre agredió al personal de una pizzería en Jalisco, al grado de llegar a los empujones, ahora lo llaman "Lord Pizza".

El hombre actuó de manera inapropiada contra un trabajador de una popular cadena de pizzas al punto de agredirlo con empujones, lo que lo hizo ganarse el título de "Lord Pizza".

Según los empleados, el motivo del conflicto fue porque no quisieron venderle una pizza por no seguir correctamente las indicaciones de higiene que están impuestas por la pandemia, una prueba de eso claramente se ve en el video ya que no porta apropiadamente su cubrebocas.

Luego de viralizarse, el famoso Lord publicó un video explicando su versión de los hechos, pero ya era demasiado tarde pues las personas en Internet no se lo tomaron muy bien.

