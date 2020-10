Mentiras íntimas más comunes dichas a las parejas

Las mentiras que se dicen en la intimidad se podría pensar que es para no herir a la otra persona o no entrar en detalles de algo que no se quiere compartir y también, para complacer o miedo a ser juzgados.

Hay una lista de mentiras íntimas comunes dichas por los hombres y las mujeres, desde la cantidad de amantes o hasta fingir un orgasmo. Lo malo es que en la creencia social, la sexualidad de la mujer debe ser más recatada y merecedora de censura, mientras que la delos hombres se piensa que es más liberal, pero bueno, ¿Has dicho alguna de estas que te presentaremos a continuación?

Mujeres a hombres

El número de amantes que has tenido

Contrario a los hombres y por las creencias sociales, se dice que un hombre entre más amantes ha tenido lo hace más experimentado, pero una mujer puede ser catalogada o juzgada si expone que ha estado con más de cinco personas.

La hipótesis también es que a los hombres les gusta saber, tal vez por ego, que hubo pocos hombres antes que él. ¿Qué tan cierto crees que sea esto?

La edad en la que dejaron de ser vírgenes

Pasa lo mismo, el juicio de que tal vez si dicen que tuvieron relaciones por primera vez ya adultas es diferente con menos prejuicios a decir que fue entre los 15 y 17 años. En el caso de los hombres, generalmente pasa que entre más jóvenes hayan comenzado a ser activos hay más ovación.