12 años después de su último concierto, RBD está de regreso para cambiar el rumbo de un año lleno de desafíos. Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Von Uckermann anunciaron hoy a través de sus redes sociales la reunión más esperada de la última década.

Los ex integrantes de RBD se reunirán para un evento virtual el 26 de diciembre de 2020, el cual arrancará a las 10 am CST con un maratón tributo a la generación rebelde y culminará con un concierto en vivo que revivirá los clásicos que marcaron a generaciones enteras.

Durante seis horas continuas, los fanáticos de RBD podrán ser parte de la unión virtual a nivel mundial en un maratón tributo donde podrán enviar sus videos al sitio seropacer.world. Posteriormente, a las 6PM [CST], podrán acceder al concierto más esperado de los últimos tiempos. Los boletos para este show virtual también se encontrarán a la venta a través del mismo sitio, seropacer.world.

Las sorpresas no terminan con RBD, ya que como parte del regreso triunfal de su música a las plataformas digitales, este 1 de octubre, 7:00 pm [CST] estarán disponibles los álbumes en vivo Tour Generación RBD en Vivo, Live in Hollywood, Tour Celestial 2007. Hecho en España y Live In Brasilia. No te pierdas la YouTube Premiere de "Ser O Parecer" aquí, y conéctate al live chat con Anahí.

De la primera gira de la banda denominada "Tour Generación RBD En Vivo", se lanzó un CD y DVD el 19 de julio de 2005, que se hizo acreedor a Disco de Platino y Oro en México, Disco de Platino en Estados Unidos y Disco de Oro en España. El DVD fue grabado en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, incluyendo versiones especiales de clásicos como "Sálvame" y "Rebelde". El Tour Generación RBD en Vivo fue la cuarta gira más rápidamente vendida.

'Live In Hollywood' es el segundo álbum de RBD en vivo, grabado durante su primer concierto en Los Ángeles en el Pantages Theatre como parte de su gira mundial Tour Generación 2006. El material logró el Doble Disco de Platino en Estados Unidos y Disco de Oro en México. Durante su gira por Estados Unidos, RBD realizó un concierto ante 65,000 personas en el Coliseo de Los Ángeles, vendiendo todos los boletos para el estadio en 30 minutos, convirtiéndose en el segundo concierto en generar mayores ingresos en la historia del lugar (sólo detrás de The Rolling Stones). El grupo vendió totalmente cada presentación de su gira por los Estados Unidos, desde el Madison Square Garden de Nueva York hasta la American Airlines Arena de Miami.

Continuando con los éxitos en vivo a nivel mundial, RBD lanzó más tarde el álbum Tour 'Celestial 2007. Hecho en España', grabado en el Estadio Vicente Calderón de Madrid, ante más de 40 mil espectadores.

Live in Brasilia, fue grabado ante medio millón de espectadores en la Explanada de los Ministerios, en medio de la celebración por el aniversario de la ciudad de Brasilia, cita a la cual acudieron por invitación propia del presidente en turno de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Estos cuatro álbumes estarán disponibles a la venta en México en formato CD+DVD y en box set de edición limitada con los cuatro títulos en vivo. Por si fuera poco, el material también estará disponible en el canal de YouTube de RBD. No te pierdas la YouTube Premiere de "Ser O Parecer" aquí.

Los Boletos:

2 y 3 de Octubre: Pre-venta de Spotify:

Spotify enviará un correo electrónico a los usuarios con un enlace único para acceder a la oferta de 48 horas que comienza el 2 de octubre a las 8:00 am PST y finaliza el 4 de octubre a las 8:00 am PST

4 De Octubre: Venta Exclusiva Para Fans Celebrando El 'Día Mundial De RBD':

Se enviará un enlace único por correo electrónico a todos los fans que se hayan registrado en seroparecer.world. Los fanáticos también pueden obtener acceso al enlace único uniéndose a su Grupo local de Facebook que encontrarán en seroparecer.world

5 de octubre:

Inicio de Venta general

Seroparecer.world

El Maratón Tributo 'Ser O Parecer':

Los fanáticos podrán enviar sus videos a través de la página web seroparecer.world para participar en el maratón digital de 6 horas previo al concierto. El maratón inicia a las 10 AM CST, y la liga para su acceso será publicada en seroparecer.world