Chrissy Teigen y John Legend pierden a su bebé a cinco meses de embarazo

Chrissy Teigen y John Legend están viviendo el momento más difícil de su vida como familia y como pareja. Recientemente anunciaron el fallecimiento de su tercer hijo, el cual llevaba apenas cinco meses de gestación.

A través de la cuenta de Instagram de Chrissy Teigen, la familia anunció la pérdida del embarazo de la misma así como el desgarrador dolor que sienten en estos momentos como familia.

"Estamos impactados en el tipo de dolor del que solo escuchas, el tipo de dolor que nunca habíamos sentido antes. No fuimos capaces de detener el sangrado y darle a nuestro bebé los fluidos que necesitaba, a pesar de bolsas y bolsas de transfusión de sangre. Simplemenete no fue suficiente", empieza el comunicado junto a unas fotografías de la modelo sufriendo en el hospital mientras recibe tratamientos.

"Nunca elegimos el nombre de nuestros bebés hasta el posible último momento en el que nacen, justo antes de dejar el hospital. Pero nosotros, por alguna razón, empezamos a llamar a ese pequeño en mi vientre, Jack. Así que él siempre será Jack para nosotros. Jack trabajó arduamente para ser parte de nuestra pequeña familia y siempre lo será", continuó.

Teigen se disculpó con su hijo por las dificultades que vivió en sus primeros momentos de su vida y por no haberle podido darle el hogar que necesitaba para sobrevivir. Así mismo, agradeció a quienes han estado apoyando a la familia en estos momentos tan difíciles.

"Estamos tan agradecidos por la vida que tenemos, por nuestros maravillosos bebés Luna y Miles, por todas las sorprendentes cosas que hemos sido capaces de experimentar. Pero no todos los días pueden ser soleados. En nuestros días más oscuros, nos afligiremos, lloraremos hasta ya no poder. Pero nos abrazaremos y amaremos más fuerte y lo superaremos", concluyó.

John Legend ha decidido guardar silencio en sus redes sociales mientras vive estos momentos difíciles.

Chrissy Teigen y John Legend son una de las parejas más queridas del espectáculo. El cantante intérprete de "All Of Me" está casado con la modelo estadounidense desde 2013.

LOS40 #TodosLosÉxitos