Quinceañera va al trabajo de su papá albañil para bailar el vals con él

Para esta quinceañera, lo más importante es su familia y aunque eso hacía tener que perderse un rato su fiesta de XV años, no le importó con tal de poder bailar el vals con su papá.

Se viralizó la historia de Dakota, una joven de Laredo, La Libertad, en Perú, que llegó a la obra de su papá albañil, vestida y lista para sus XV años. La joven fue a buscarlo para poder bailar con él su vals.

Aparentemente, el papá de Dakota tenía trabajo en ese día y no podía ir a la celebración. Pero eso no fue impedimento para que pudieran tener el momento más importante de la noche, el de bailar juntos.

La joven llegó con su vestido de fiesta y se acercó a su papá a quien inmediatamente abrazó. Aunque el papá intentaba no acercarse tanto para no ensuciarla, a su hija no le importó y disfrutó este conmovedor momento que terminó en lágrimas mientras bailaban "No crezcas más".

