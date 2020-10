Alimentaba a indigentes hasta que le quemaron su carrito de comida

David tuvo el sueño de tener su propio restaurante, se mudó de Nigeria a Mánchester, Inglaterra, poco a poco inició con pequeños establecimientos

Inició su negocio bajo un techo afuera de su casa, en un pequeño asador preparaba su deliciosa comida a la parrilla que encantaba a todo su vecindario. Lo nombró "Moston Suya"en honor al lugar en el que vivía y por uno de los platillos más famosos en África.

Poco a poco le empezó a llegar trabajo, empezaron a contratarlo para preparar banquetes en fiestas y él ahorraba todo lo que ganaba para hacer crecer su restaurante.

Después de casi cuatro años de duro trabajo pudo comprar un pequeño camión del que estaba muy orgulloso pues era el fruto de su esfuerzo. Pero lamentablemente alguien le prendió fuego.

Ver su fuente de trabajo hecha cenizas y escombro fue un golpe muy duro para David, sobre todo porque además de vender platillos, alimentaba a personas sin hogar.

"Soy un hombre de la comunidad y debería ser tratado como uno. Sigo intentando alimentarme y proteger mi alma, pero alguien me odia. Alguien quemó este regalo que Dios me dio para no pasar hambre", declaró David a un medio que lo entrevistó.

Esta no era la primera vez que algo así le pasaba, el remolque ya había sido robado en una ocasión por un hombre que no soportaba ver a David en el vecindario y que en varias ocasiones le había gritado insultos racistas en la calle, amenazándolo y exigiéndole que “se regresara a su país”.

Amigos y desconocidos se unieron para ayudar a David lograron juntar más de 85 mil libras, mucho más de lo que planeaban. Así que él está pensando establecerse en su propio puesto para seguir alimentando a personas que lo necesitan y que disfrutan de su comida.