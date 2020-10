Reanudan filmación de "Stranger Things 4"

Eleven y sus amigos han vuelto a los sets de rodaje, pues fue anunciado en las redes sociales de la serie que reanudaron las grabaciones de 'Stranger Things 4'.

La cuarta temporada había comenzado su producción a principios del 2020, sin embargo, el 13 de marzo pausaron el proyecto debido al brote del COVID-19, sin embargo, algunos actores indicaron que inicialmente Netflix los mandó a sus casas por dos semanas, desafortunadamente esas semanas se convirtieron en meses.

Con el regreso de varias producciones de tv y cine a los sets de grabación, la serie de los hermanos Duffer también se preparó para volver, así lo anunció días pasados un informe de la revista Deadline que salió a finales de agosto en el cual señaló que en la semana del 28 de septiembre reiniciarían las grabaciones y así fue.

Ver esta publicación en Instagram From Russia with love... Una publicación compartida por Stranger Things (@strangerthingstv) el 14 de Feb de 2020 a las 6:00 PST

A través de la cuenta de Instagram de la serie fue compartida la foto de una claqueta dando a entender que reanudaron las grabaciones de 'Stranger Things 4', por si fuera poco, se ve de fondo un tipo de reloj que se podría encontrar en el The Upside Down, aunque no da en si una pista en especifico de la trama.