Hizo su fiesta en un microbús y las redes lo critican por llamarla exótica

Como el party bus era una sensación para las fiestas en la Ciudad de México, un joven creyó que hacerla en un microbús le daría un toque mucho más mexicano.

En TikTok se hizo viral un video donde un joven de usuario @don_gardenio, presumía cómo celebró su fiesta de cumpleaños de una manera que él consideró muy exótica.

Acompañado de otros seis amigos, el joven rentó un microbús y dio un paseo por las avenidas más populares de la Ciudad de México mientras escuchaba su "playlist de cumbias de microbusero".

"La neta fue súper chido porque hace años que no me subía a uno y se me hace algo con mucha mexicaneidad y muy exótico", reveló en su video y aseguró que el siguiente año, cuando ya no haya pandemia, lo llenará de gente.

El video comenzó a circular en otras redes sociales y fue en Twitter donde también alcanzó a varios usuarios que criticaron sus prejuicios y estereotipos. Por otra parte, algunos dijeron que les gustaría imitarlo.

