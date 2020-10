Led Zeppelin III Celebra su 50 aniversario

Jimmy Page, Robert Plant, John Bonham y John Paul Jones lanzaron Led Zeppelin III hace 50 años, un día como hoy en los EE. UU., El 5 de octubre de 1970, y el Reino Unido y otros países lo siguieron unas semanas después. El tercer álbum de la banda en menos de dos años, encabezaría las listas de éxitos en varios países, incluidos Estados Unidos. Y el Reino Unido, en camino de vender más de 13 millones de copias en todo el mundo. Más allá de su abrumador éxito comercial, el álbum también representó un punto de inflexión musicalmente para Led Zeppelin, ya que el grupo expandió su sonido contundente para abarcar una gama más amplia de estilos en canciones de base acústica como "That's The Way", "Tangerine" y "Bron-Y-Aur-Stomp".

Para celebrar el 50 aniversario del disco, la banda reeditará la versión japonesa del único sencillo del álbum, "Immigrant Song" incluyendo, como lado B, el track que no pertenece al álbum "Hey, Hey, What Can I Do", en vinilo de 7 pulgadas. Limitado a 19,700 copias, viene en una funda que reproduce la obra de arte original. El sencillo se lanzará el 15 de enero de 2021 y se puede pre ordenar en http://www.ledzeppelin.com/a partir de este jueves.

"Immigrant Song" fue un éxito entre los 20 primeros en los EE. UU. Y se ha convertido en una de las canciones más populares y duraderas de la banda, y actualmente está clasificada como su segunda canción más reproducida en todo el mundo. También ha tenido un impacto duradero en la cultura pop gracias a varias apariciones memorables en películas de gran éxito como School Of Rock y, más recientemente, en Thor: Ragnarok de Marvel.

"Immigrant Song" y sus referencias líricas a la mitología nórdica se inspiraron en el concierto de la banda en Reykjavik, Islandia, el 22 de junio de 1970. Seis días después, la canción hizo su debut en vivo en Inglaterra en el Bath Festival of Blues and Progressive Music. Ese otoño, aparecería como la pista inicial de Led Zeppelin III.

Tras el gran éxito de los dos primeros álbumes de la banda y las giras casi constantes, hubo un ensayo inicial con Plant y Bonham donde Page presentó "Immigrant Song", "Friends" y lo que se convirtió en "Out On The Tiles". Page y Plant se trasladaron a la ahora famosa casa de campo Bron-Yr-Aur en Gales en 1970 para tener un año sabático musical. La remota cabaña del siglo XVIII, que carecía de electricidad y agua corriente, se convirtió en el hogar de "That's The Way."

Page y Plant se reunieron más tarde con Bonham y Jones para los ensayos antes de que comenzara la grabación en serio ese mayo con el ingeniero Andy Johns. La banda grabó el álbum en varios lugares, incluidos los Olympic Studios e Island Studios de Londres. Después de las sesiones de grabación, Page, que produjo el álbum, llevó las cintas maestras de la mezcla a Ardent Studios en Memphis, Tennessee, para hacer el corte para vinilo. Impulsado por temas clásicos como "Since I've Been Loving You", "Out On The Tiles" y "Celebration Day", Led Zeppelin III ha sido certificado 6x platino soloEstados Unidos. Y ha alcanzado el estatus de multiplatino en muchos otros paises.

Más allá de la música, el álbum es digno de mención por otra razón; es una obra de arte innovadora. Cuando se lanzó originalmente en vinilo, Led Zeppelin III venía empaquetado en una funda plegable, concebida por Page y diseñada por el artista multimedia Zacron (también conocido como Richard Drew), a quien Page había conocido a principios de la década de 1960 cuando Drew asistía a Kingston College of Arte. Para su diseño, Zacron creó una colección surrealista de imágenes (aviones, pájaros y mariposas) que rodean varios agujeros recortados. Detrás de la portada, colocó un disco giratorio (volvelle o tabla de ruedas) que presentaba más imágenes, incluidas fotos de los cuatro miembros de la banda. Cuando el disco se giraba a mano, aparecían diferentes imágenes en las aberturas para crear una experiencia visual interactiva.