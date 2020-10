Showcase con Baker Grace jueves 8 de octubre 1 PM

Con 20 años de es la cantante y cantautora con una voz única, Baker Grace construye su música al rededor de texturas oníricas, ritmos hipnóticos y melodías memorables. Pero en el corazón de cada canción hay una tensión poderosa, una desconexión suavemente expresada entre la dureza de la realidad y la visión de Grace de una existencia más elevada.

"Para mí, la música es una forma de tomar todo lo que pasa dentro de mi cabeza y convertirlo en algo que tenga un impacto en el mundo", dice Grace.

"Me hace sentir que todos mis pensamientos y todos mis sueños tienen algún tipo de propósito, porque hacer canciones con ellos podría afectar a otra persona de manera positiva".

Baker, nativa de Nueva Jersey, se embarcó en su carrera musical cuando tenía solo 14 años. Poco después de lanzar un álbum en 2015 con el nombre de Bitter's Kiss, fue descubierta por Scott Harris (un exitoso compositor / productor conocido por su trabajo con Chance the Rapper, Julia Michaels, Shawn Mendes, The Chainsmokers). Ya con Harris, lanzó un par de sencillos con Republic Records: "Am I Talking to You?" y "Day I Die". También se asoció con el productor Ayokay, apareciendo como el vocalista destacado en su sencillo "Too Young".

Durante el año pasado, Baker ha alcanzado un nuevo nivel de dominio propio en su composición y ha soñado con un sonido más singular. Para documentar su evolución continua como artista, lanzó Girl, I Know: un EP conceptual cuyas cinco canciones corresponden a los cinco días de la semana laboral, cada una con una mentalidad y un estado de ánimo distintos.

"El EP fue grabado en un momento en el que estaba cambiando y aprendiendo mucho todos los días, sobre la vida en general, pero también sobre la música y lo que quiero crear", explica Grace. "Quería que las canciones representaran esos cambios y todas las cosas diferentes que he estado explorando en mi música, en lugar de ir con un estilo o sentimiento específico". Hecho con compositores / productores como Dan Nigro (Conan Gray, Freya Ridings, Sky Ferreira) y Andy Seltzer (Chelsea Cutler, Penguin Prison, Maggie Rogers), Girl, I Know protagoniza "Wrong Kind of People." Con sus ritmos relucientes, efectos etéreos y letras descaradamente honestas "Emborrachándose en lo alto de su ego / Aunque creo que es hora de que empiece a cuidar de mí", retrata con elegancia lo que Baker se refiere como "sentirse perdido en otros las expectativas de las personas y tratar de averiguar lo que realmente quieres en lugar de seguir lo que los demás piensan que debes hacer ".

Al crecer en Weehawken, Baker se crió escuchando, desde Carole King hasta Tupac Shakur, dos artistas que considera formadores de su propia sensibilidad musical. "Me encanta cómo escribe Carole King sobre todas estas emociones complicadas, pero de una manera tan simple y digerible con la que cualquiera puede conectarse", dice. "Y con Tupac, y el hip-hop en general, me encanta cómo hay tanta honestidad: están diciendo lo que tienen en mente, de una manera que parece que realmente falta en la música pop". Gracias al apoyo de su padre (un músico que instaló su propio estudio en el sótano de su casa), Baker comenzó a escribir canciones cuando era niña y rápidamente descubrió que hacer música "me permitía escapar de la vida, mientras me guiaba a través de ella en al mismo tiempo." Autodidacta en piano y guitarra, centró esas canciones en letras que mostraban una visión mucho más allá de sus años. "La gente me dice que desde que era pequeña nunca tuve miedo de hablar, incluso si todos los demás en la sala no estaban de acuerdo conmigo", señala Baker. "Quiero que todos puedan hacer eso, en lugar de verse tan afectados por lo que otras personas piensan".

A punto de terminar Girl, I Know, Grace amplió sus conocimientos musicales al estudiar producción "Quiero poder entrar al estudio para una sesión y decir: 'Esto es lo que quiero' ", señala. Agregando que una de sus mayores ambiciones como artista es "hacer que la gente sienta que está siendo escuchada y comprendida". Baker Grace espera que sus canciones puedan inspirar a otros a adoptar un sentimiento similar de autosuficiencia. "Quiero que la gente salga con la seguridad de confiar realmente en sí misma y se dé cuenta de que todos los demás en el mundo pasan por las mismas cosas que ellos", dice. "Por supuesto que estás solo en las decisiones que tienes que tomar en la vida, pero también lo están todos, por lo que de esa manera, hay un fuerte sentido de comunidad. Me encantaría ayudar a la gente a sentir eso a través de mi música ".