Millie Bobby Brown fue rechazada para "Game of Thrones"

Millie Bobby Brown es una de las actrices jóvenes más importantes del momento, pero antes de que Netflix la eligiera para 'Stranger Things', las cosas no le resultaron tan a su favor.

Así lo contó durante su aparición en el programa estadounidense conducido por Jimmy Fallon, una entrevista donde aprovechó de destacar que una gran parte de su profesión va acompañada del rechazo, y que obviamente algunos duelen más que otros.

Millie Bobby Brown estrena línea de maquillaje vegana y cruelty free

Brown, que recientemente estrenó 'Enola Holmes', también en la mencionada plataforma en streaming, fue bastante sincera a la hora de compartir su experiencia en la profesión, asegurando que tantas respuestas negativas no son fáciles de llevar:

"Creo que estaba muy desanimada por el rechazo, que es algo que les digo a todos. Esta industria está llena de rechazos 24 horas al día, 7 días a la semana. Te dan 'No', muchos 'No', antes de que llegue un "Sí". Estaba haciendo audiciones para anuncios, realmente para cualquier cosa, justo antes de hacer una audición para 'Game of Thrones' en la que también me dijeron 'No'. Entonces, fue cuando pensé, 'esto es realmente difícil', porque creo que verdaderamente quería ese papel. Así que uno de mis últimos intentos fue una serie de Netflix llamada 'Montauk'".

'Montauk' era el título provisional de 'Stranger Things', la exitosa propuesta de ciencia ficción que lanzó a Brown a la fama convirtiéndola en una de las chicas favoritas de Netflix.