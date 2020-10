‘Don´t go’ de Isabela Merced & Danna Paola

Isabela Merced, estrena su nuevo sencillo titulado "Don't Go", junto a la actriz, cantante y modelo mexicana Danna Paola.

"Como joven latina, siempre busco formas de fusionar lo antiguo con lo nuevo. El tema se trata un poco de la relación con este chico y de tratar de entender a dónde se dirigen sus sentimientos, aunque en el video, hay más claridad sobre lo que realmente pasa... y todo cobra sentido. Las letras también demuestran el orgullo de ser latina, con Danna, mexicana, y conmigo, peruana. Queríamos encontrar la manera de unirnos y finalmente lo logramos. Tenía que ser una artista latina que pudiera CANTAR, una gigante vocal femenina. Así, Danna se unió a nosotros, y, la verdad, no puedo estar más feliz", comenta Isabela sobre "Don't Go".

Isabela coescribió la canción junto con los colaboradores habituales Andrés Torres y Mauricio Rengifo ("Despacito") y unió fuerzas con la también superestrella, cantante y actriz Danna Paola, para darle vida con un poderoso dueto. La canción cierra las brechas entre culturas y estilos, al incorporar salsa y chanteo y culminar con un masivo y magnético coro pop que refleja el impresionante rango vocal de Isabela. Con el fin de añadirle otra dimensión a este himno, la artista también comparte un video musical inolvidable y dramático dirigido por la galardonada coreógrafa, bailarína estrella, directora creativa, productora y cineasta Galen Hooks [Camila Cabello, Justin Bieber, Janet Jackson].

Al hablar del video musical oficial, Isabela dice: "El video es una fantasía que juega con esos instintos primitivos que se activan cuando nos sentimos traicionados. Lo grabamos en dos locaciones: la parte de Danna se rodó en México y la mía, en la Mansión Houdini en Los Ángeles. Queríamos que el aire fuera un poco anticuado, sin dejar de agregarle nuestro toque visual. Mis elementos favoritos, en homenaje a mis raíces peruanas, son el vestido verde limón inspirado por las trenzas de las ñustas peruanas y la joyería dorada de las princesas incas, con algunas auténticas piezas de mi país. Tampoco se pierdan la aparición de Pluto, mi perro de tres patas, ¡además de todo el baile!"

Ver esta publicación en Instagram getchu a girl that can do both Una publicación compartida por ISABELA🇵🇪🇺🇸 (@isabelamerced) el 7 de Oct de 2020 a las 8:23 PDT

"Don't Go" llega inmediatamente después de su EP debut, The Better Half Of Me. El sencillo principal "Lovin Kind" ha sido reproducido en Spotify más de 5 millones de veces y va en aumento, el tema ha sido aclamado por Teen Vogue y muchos medios más.

Después de casi una década en la industria del entretenimiento, Isabela Merced logra empoderarse ante todo con su primer EP, The Better Half Of Me [Republic Records]. En lugar de volver su mirada hacia afuera, la cantante, compositora, actriz e intérprete de 18 años busca dentro de sí y emerge con cinco himnos bilingües que rompen con valentía las fronteras entre culturas y géneros. De ascendencia peruana y estadounidense, Isabela creció en Ohio y actuó en Broadway en Evita con solo diez años. Como actriz, ha aparecido en películas aclamadas, como Sicario: Day of the Soldado, Instant Family, Transformers: The Last Knight y Dora and the Lost City of Gold interpretando al emblemático personaje principal. Asimismo, protagonizó Let It Snow, uno de los favoritos de NETFLIX. En paralelo, se ha establecido como una verdadera potencia musical. Se unió a Sebastian Yatra para interpretar "My Only One (No Hay Nadie Más)", generando casi 50 millones de reproducciones en Spotify. En 2019, su primer sencillo formal en solitario "Papi" pasó los 5 millones de reproducciones en la misma plataforma. El video musical oficial fue visto más de 12 millones de veces en YouTube y la canción fue elogiada por Refinery29, Billboard, Teen Vogue y muchos más.

Entre el verano y el otoño de 2019, Isabela se sumergió en la música internándose en campamentos de composición y en el estudio con pesos pesados como Justin Tranter [Ariana Grande, Justin Bieber], Andres Torres y Mauricio Rengifo ("Despacito"), y los productores Zach Skelton y G.O Kings Bred. En 2020, la artista continuó trabajando en lo que sería The Better Half of me. En el álbum, Isabela lleva todas sus destrezas poéticas y vocal a otro nivel, demostrando su crecimiento y honestidad sin filtros a lo largo de toda la obra. Luego de coescribir "Lovin Kind", "Chocolate", entre otras, "Apocalipsis" será la última pista en escribirse y grabarse. La canción fue creada por Isabela junto con su hermano menor y productor Gyovanni Moner, conocido como Good Lunch. Tras terminar su EP de cinco canciones, Isabela se dio cuenta de que su visión estaba completa y decidió lanzarlo desde su casa en cuarentena.

Sobre Isabela:

Una mezcla entre audacia, un espíritu sin concesiones, una atracción por el pop sin pretención alguna y melodías latinas, la cantante y compositora de 19 años aparece con un estilo muy propio innegable, inigualable y universal. Un sonido completamente definido por su tacto. No solo escribe toda su música, sino que también se encarga de dirigir los aspectos visuales y la estética de sus proyectos. ¿el resultado? Su más sincero reflejo entre los límites del latín y pop, moderno y tradicional, vulnerable y audaz.

Nacida en Ohio de madre peruana y padre estadounidense, aprendió a hablar español antes del inglés y se vio atraída desde muy pequeña por a la música latina. Su mamá le presentó a Selena desde una edad temprana, además de piezas de Beethoven y Mozart, así como "todas las estrellas del pop, reinas y princesas" como Britney Spears, y Jennifer Lopez. Whitney Houston demostró ser especialmente influyente para ella ya que recuerda: "Me dije: 'Si voy a cantar en el futuro, esa es la forma en que quiero cantar'. " Su primera compra de álbum fue 19 de Adele, mientras se dedicaba a perfeccionar su voz silenciosamente. Alrededor de la misma época se enamoró de El Mago de Oz, viéndolo repetidamente y desarrollando el deseo de actuar.

A sus 10 años de edad cumplió este deseo con su debut en Broadway en Evita, bajo su nombre de pila, Isabela Moner. Grandes papeles aclamados por la crítica la siguieron por todos lados, desde éxitos de taquilla como Sicario: Day of the Soldado e Instant Family hasta un giro protagonista como el personaje principal de Dora and the Lost City of Gold y Let it Snow en Netflix. Al mismo tiempo empezaba a entrenarse como vocalista, también tocando el piano y el ukulele. A lo largo de 2018 Isabela contribuyó con "I'll Stay" de la banda sonora de Instant Family y se unió a Sebastian Yatra para "My Only One (No Hay Nadie Más) ", que acumuló más de 27 millones de reproducciones en Spotify.

Inició su carrera como solista bajo el nombre de Isabela Merced, un tributo a su abuela Yolanda Merced quien falleció a los 37 años.

Hoy, Isabela consolida su gran futuro como una estrella pop latina de talla mundial al colaborar con la súper estrella latinoamericana Danna Paola en 'Don't Go', un tema spanglish que invadirá hasta el cuerpo más escéptico a moverse en la pista de baile.