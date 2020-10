Este 13 de noviembre, AC/DC lanzará su álbum número 17 titulado: Power Up. Éste se trata del primer lanzamiento de la banda desde 2014 y ya está disponible para pre-ordenar.

Con el fin de preparar un poco el terreno, la agrupación de hard rock estrena como primer adelanto "Shot In The Dark", tema que cuenta una vez más con la poderosa alineación de Angus Young (guitarra principal), Brian Johnson (voz principal), Cliff Williams (bajo eléctrico), Phil Rudd (batería) y Steve Young (guitarra rítmica).

Para la realización del álbum, la banda se reunió con el productor Brendan O'Brien, quien también dirigió Black Ice en 2008 y Rock Or Bust en 2014. Cargados con más energía que nunca para esta próxima década, AC/DC grabó doce nuevos tracks que continúan manteniendo con orgullo su gran sonido característico y su fuerte identidad.

Power Up estará disponible en múltiples formatos que emocionarán tanto a los coleccionistas como a los fanáticos, entre estos se incluyen versiones en digital, CD y deluxe. La caja de edición limitada, única en su tipo, es un paquete elegido para los verdaderos fanáticos. Al presionar el botón ubicado a un lado de la caja, se iluminará el logo neón de AC/DC mientras las barras de "Shot In The Dark" suenan a través de las bocinas incorporadas. Dentro de la caja se encuentra el empaque completo de CD en un suave paquete con libro de 20 páginas que incluye fotos exclusivas y un cable para carga USB que permite que la caja permanezca encendida y funcionando. El vinilo de 180 gramos, vendrá con una funda plegable y sus diversos modelos estarán disponibles en tiendas seleccionadas de todo el país, así como en la tienda online de la banda. Además, el álbum estará disponible en todas las plataformas digitales.

AC/DC está de regreso en 2020. Prepárate para POWER UP.

Acerca de AC/DC:

AC/DC es una de las bandas de rock más influyentes de todos los tiempos con más 200 millones de álbumes vendidos a nivel mundial y 71.5 millones de álbumes vendidos tan sólo en Estados Unidos. Su álbum doble diamante, Back in Black es considerado como "El álbum más vendido por una banda jamás" y "El tercer álbum más vendido por un artista" con ventas globales de 50 millones y contando. La agrupación australiana fue incluida en el Rock and Roll Hall of Fame en 2003. Y a todo esto se le suma sus diversos reconocimientos como su primer Grammy en la categoría de "Best Hard Rock Performance" por "War Machine" en 2010.

Estos titanes del hard rock continúan agotando hasta la fecha entradas de sus conciertos en estadios alrededor de todo el mundo, vendiendo millones de álbumes anualmente y generando mil millones de streams. AC/DC está de vuelta con su nuevo álbum Power Up y viene más poderoso que nunca este 2020.

Tracklist de Power Up:

1. Realize

2. Rejection

3. Shot In The Dark

4. Through The Mists Of Time

5. Kick You When You're Down

6. Witch's Spell

7. Demon Fire

8. Wild Reputation

9. No Man's Land

10. Systems Down

11. Money Shot

12. Code Red