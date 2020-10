Actor de telenovela besa a maniquí para evitar contagios, escena se viraliza

La nueva normalidad ha cambiado las rutinas de absolutamente todos pero a pesar de que aún nada es seguro y definitivamente la pandemia no ha terminado, la vida tiene que continuar y los trabajos tienen que volver. Pero sin duda, uno de los retos más grandes, es el del mundo del entretenimiento.

Las producciones televisivas y cinematográficas definitivamente no pueden trabajar con cubrebocas (al menos frente a las cámaras). Por eso, ahora que han regresado a sus actividades, se han tenido que tomar medidas extremas para evitar contagios entre el equipo.

Así es como se hizo viral un video de una telenovela estadounidense que muestra cómo reemplazaron a una actriz por un maniquí para que el actor que tenía que besarla, no pusiera en riesgo ni su salud ni la de su compañera de reparto.

En TikTok comenzó a circular el video de la escena de la telenovela "The Bold and The Beautiful". Primero una toma de la mujer, luego el actor acercándose a ella mientras esta da la espalda, él la besa y la toma de la cintura y otra vez la toma regresa a ella. El único problema es que se notó que se trataba de un maniquí pues "el personaje" de la mujer no se movió ni un segundo y hasta se veía lo congelada que estaba.

"El show debe continuar" dice el video que alcanzó más de 178 mil likes. ¿Qué podemos decir? Esa sí es una sana distancia.

