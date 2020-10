Bryce Vine se une a Cheat Codes para crear un himno post-fiesta “Stay”

Bryce Vine y Cheat Codes se unieron para el nuevo sencillo "Stay", que ya está disponible. Juntos, los artistas multiplatino de Los Ángeles son una poderosa fuerza pop, que arremolinan el flow de Bryce Vine y la hábil producción electrónica de Cheat Codes en un himno para después de la fiesta que es a la vez vibrante y melancólico. Escucha "Stay" AQUÍ y mira el video con letra AQUÍ.

Bryce Vine dice "Mis amigos y yo escribimos 'Stay' hace casi un año cuando el mundo aún era normal. Se trata de todos esos buenos momentos de los que no quieres despedirte, pero los aprecias cuando se van. Se trata de la esperanza de que esos tiempos volverán, con lo que creo que todos podemos identificarnos ahora mismo. Conozco a Cheat Codes desde antes de que fueran Cheat Codes, y tienen una energía tan grande que realmente quería traerles una canción que coincidiera con esa energía, para que pudiéramos sentir que todos estábamos de regreso en esos buenos tiempos. Creo que se convirtió en la colaboración perfecta".

Cheat Codes añaden "Es una locura porque conocemos a Bryce desde hace casi 10 años y siempre quisimos encontrar la canción perfecta para colaborar. Finalmente llegamos allí con 'Stay'. Bryce y JP Clark escribieron esta idea en Miami, nos la enviaron y avanzamos rápidamente hasta hoy, tenemos una increíble juntos. 'Stay'representa un sentimiento en el que todos hemos estado y nos recuerda que es importante aferrarse a los recuerdos y los buenos momentos. Especialmente en un momento como este queremos fomentar la positividad y la buena energía."

El track de lanzá después del EP Problems de Bryce Vine, un conjunto de 5 canciones mucho más relajadas, estrenado en agosto pasado. Su objetivo era catalogar el impacto de estar atrapado en cuarentena. Con "Stay", está regresando la fiesta, solo con la advertencia de que también se convertirá en un recuerdo. En 2019, lanzó su debut de larga duración, Carnival, que incluía el éxito platino con YG "La La Land" y su doble Platino "Drew Barrymore". Y en el transcurso de 2020, lanzó un puñado de sencillos emocionantes, incluido "Baby Girl" de febrero con Jeremih.

Mientras tanto, Cheat Codes ya ha logrado grandes éxitos con Demi Lovato, Fetty Wap, Kaskade y más, acumulando más de 4 mil millones de streams hasta la fecha, y se están preparando para su álbum debut de tres partes que muestra las personalidades individuales de Trevor, Matt y KEVI. La nueva colaboración revela otro lado de Cheat Codes y Bryce Vine, preparando el escenario para colaboraciones más emocionantes y de géneros por venir.

Ver esta publicación en Instagram STAY 👁 OUT NOW Una publicación compartida por Bryce Vine (@brycevine) el 6 de Oct de 2020 a las 9:04 PDT

ACERCA DE BRYCE VINE:

Destinando ágiles juegos de palabras, ganchos hipercargados y guitarras íntimas en canciones atemporales y sin géneros, Bryce Vine deja su sello en la música y la cultura pop. Desde su aparición en 2013, el cantante, compositor, productor y guitarrista multiplatino con sede en Los Ángeles ha construido silenciosamente una audiencia devota con EPs como Lazy Fair (2014) y Night Circus (2016). Sin embargo, saltó a una escala internacional con el éxito de doble platino "Drew Barrymore". Allanó el camino para el platino "La La Land" [feat. YG] y su primer larga duración en 2019, Carnival. En el camino, Bryce atrajo la aclamación generalizada de Bustle, Billboard, Teen Vogue, VIBE y más, y TIME declaró que "Bryce Vine es el epítome de lo cool discreto". Además de contar más de mil millones de streams en total, ofreció una serie de actuaciones inolvidables en Late Night with Seth Meyers, Jimmy Kimmel LIVE!, Wendy Williams, The Kelly Clarkson Show, The Late Late Show with James Corden, Live with Kelly and Ryan, Good Morning America y más.

ACERCA DE CHEAT CODES:

Traficando simultáneamente en electrónica, pop, hip-hop y alternativa a la misma velocidad, el trío de Los Ángeles, Cheat Codes, sigue siendo una fuerza ineludible en toda la cultura popular. Su recuento total de streams acumula la asombrosa cantidad de 6 mil millones. Manteniendo un ritmo prolífico, han acumulado de manera constante una discografía diversa, incluido el éxito de Platino Pop Radio Top 5 "No Promises" [feat. Demi Lovato], "Feels Great" con certificación de Oro [feat. Fetty Wap & CVBZ], y la ruptura certificada Oro "SEX" con Kriss Kross Amsterdam. Hablando de su impacto internacional, "Only You" [feat. Little Mix] se elevó al # 1 en Pop Radio en el Reino Unido, mientras que recibieron docenas de certificaciones de Platino en 20 países. Sin mencionar que Liam Payne, Kim Petras, Wiz Khalifa y Sofía Reyes aprovecharon la oportunidad de colaborar e hicieron remixes para Ed Sheeran y Sam Smith. Encendiendo clubes de todo el mundo, su EP de level 2 de 2019 produjo el éxito #1 de Dance Radio "Who's Got Your Love" [feat. Daniel Blume] además de "Ferrari" [feat. Afrojack] y "Be The One" [feat. Kaskade]. Cheat Codes recientemente hizo su debut como actor con el cortometraje dirigido por Bella Thorne, el video musical de "No Service In The Hills" con Trippie Redd, blackbear y PRINCE$$ ROSIE. El grupo está trabajando en su álbum debut y lanzando un nuevo track cada mes antes de su estreno. Aclamados por Rolling Stone, Paper, Time, Billboard y más, los músicos han cerrado The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel LIVE! con deslumbrantes y espectaculares actuaciones.

