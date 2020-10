"Aloha" no es sólo un saludo, es nuestra invitación a todxs aquellxs que alguna vez se han sentido solos, diferentes o desubicados. Queremos sacarles a bailar, traerles colores, un rayito de esperanza.

Carlos Sadness formará parte de la prestigiosa Banda Sonora Oficial del videojuego FIFA 21 con el tema "Aloha", que interpreta junto al grupo colombiano Bomba Estéreo. Con ello Sadness se convierte, además, en el único artista español en formar parte de la música de esta edición del conocido juego de EA Sports.

Carlos se une a todo un legado en la historia de las bandas sonoras de FIFA, que cada año acoge música de diferentes culturas y composiciones que representan a los fans del videojuego en todo el mundo.

Lyrics

Aloha, hay alguien ahí?

Sé que no estoy sola. Me puedes oír?

Desde el otro lado de la galaxia

yo te mando un rayito de esperanza

aunque creas que ahorita no hace falta

por si acaso yo te quiero decir

Que no estas sola, oh oh oh

Por eso digo aloha, oh oh oh

I don't feel alone now, oh oh oh

aloha, oh oh oh

Aloha, tu quieres venir?

Y cuando se muevan las olas

ya tu estes aquí.

Si a tus ojos no llega mi mirada,

yo te soplo las nubes que te tapan.

Y te traigo el color que te haga falta

para que luzcas de una forma bacana.

Yo te abrazo te bailo y te cuido

pa que el mundo sea más suavecito

si tu quieres me quedo contigo

pa que el mundo sea más suavecito

Que no estas sola, oh oh oh

Por eso digo aloha, oh oh oh

I don't feel alone now, oh oh oh

aloha, oh oh oh

Yo no sé donde voy pero me voy contigo,

yo no sé donde voy pero contigo iré.

Yo no sé donde voy pero me voy contigo,

yo no sé donde voy pero contigo iré.

Yo no sé donde voy pero me voy contigo,

yo no sé donde voy pero contigo iré.

Desde Barcelona hasta Santa Marta,

yo te traigo directo hasta la playa

solecito que brilla en la mañana

pa que luzcas de una forma bacana

Desde Barcelona hasta Santa Marta

yo te traigo directo a la playa

solecito que brilla en la mañana

Bomba Estereo de una forma bacana.

