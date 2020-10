Quién es Anya Taylor-Joy, quien interpretará a Furiosa en precuela de Mad Max

Anya Taylor-Joy interpretará a Furiosa en la precuela de las películas de Mad Max, específicamente la que cuenta la historia de la estrenada en 2015, Fury Road.

Recientemente se confirmó que George Miller, director de la última película de Mad Max, está listo para contar la historia de uno de los personajes más importantes: Furiosa, que recientemente fue interpretado por Charlize Theron.

Pero ¿quién es Anya Taylor-Joy, la latina que tomará el lugar de Charlize Theron?

Si no la ubicas a primera vista es porque no prestaste suficiente atención a las últimas películas de M. Night Shyalaman pues la joven de 24 años interpretó a Casey, la chica secuestrada en la película "Fragmentado" junto a James McCavoy.

Desde entonces, Anya no ha dejado de aparecer en grandes proyectos, como la secuela de Fragmentado, "Glass". Así mismo, la hemos visto en la nueva película inspirada en personajes de Marvel, "The New Mutants" y en series como "Peaky Blinders" y "The Dark Crystal".

Anya Taylor-Joy es de ascendencia argentina por parte de su padre. De hecho, su idioma latino es el español y fue hasta los 8 años que se mudó a Londres con su familia, que aprendió a hablar inglés.

Antes de ser actriz, Anya era modelo y fue así como un productor la descubrió, la puso a recitar poesía y la invitó a formarse como actriz, lo que le ha dado gran reconocimiento internacional.

Ahora ha llegado a su carrera un gran reto que es el de interpretar a Furiosa, la líder y luego rebelde del villano Inmortan Joe.

Anya Taylor-Joy actuará bajo la dirección de Miller y compartirá créditos con Chris Hemsworth y Yahya Abdul-Mateen II ("Watchmen").

