La superestrella mundial nominada al Grammy y certificada como diamante Bebe Rexha se une a Doja Cat para un nuevo y tormentoso sencillo y video, "Baby, I'm Jealous", que explora las inseguridades de vivir en una era digital. Un trabajo de sintetizador furtivo y una línea de bajo temblorosa preparan el escenario para un pop bop embriagador sobre los peligros de desplazarse sin cesar por las redes sociales.

Rexha escribió y canta, respecto de la negatividad de la era moderna que a menudo se impone a la gente (envidia, rabia, dudas sobre sí mismo), pero el sencillo no es oscuro ni melancólico. "Baby, I'm Jealous" es funky, juguetón y seguro, incluso antes de que Doja Cat participe en la canción con algunas rimas alegres dirigidas directamente a las expectativas de la sociedad para las mujeres ("Waste trainer for a tinier waist / But I can't help if I like the way food taste"). Según Rexha, se trata de apropiarse de esas emociones complejas.

"'Baby, I'm Jealous' es una canción que escribí sobre aceptar mis inseguridades", explica Rexha. "Se trata de la forma en que las redes sociales han aumentado mis celos, lo que puede afectar cómo me siento conmigo misma. Estamos constantemente inundados de lo más destacado de la vida de otras personas y, a veces, me encuentro comparando mi valor y mi belleza con las de los demás. Es parte del proceso humano experimentar los celos; en última instancia, este es un himno para abrazar esos sentimientos como una forma de empoderamiento."

Hoy, Rexha también comparte un impresionante video en tecnicolor para el sencillo, dirigido por la frecuente colaboradora ganadora de premios Hannah Lux Davis, que presenta a los actores e influencers Charli D'Amelio, Nikita Dragun y Avani Gregg. El cabello rojo sirena de Rexha sale de la pantalla y las divertidas letras de la mujer maravilla cobran vida en el colorido y fantástico clip.

"Baby, I'm Jealous" es el primer lanzamiento de Rexha del 2020, pero llega inmediatamente después de la noticia de que su éxito #1 "Meant to Be" con Florida Georgia Line, fue certificado Diamante (10x Platino) por la RIAA. En 2018, Rexha lanzó su álbum debut Expectations, que incluía ese éxito junto con otro sencillo de Platino, "I'm a Mess". Rexha también tuvo un ajetreado 2019, lanzando una serie de cortes, incluido "Last Hurray", "Not 20 Anymore" y eufórico "Call You Mine" de los Chainsmokers. "Baby, I'm Jealous" con Doja Cat es solo la primera muestra de la nueva y emocionante música que Rexha tiene en el horizonte. Esto surge de la noticia de que Rexha firmó recientemente con el management de SAL&CO. Está lista para lanzar un nuevo álbum a principios de 2021, así que estén atentos.

Bebe Rexha, nativa de la ciudad de Nueva York y dos veces nominada al Grammy®, es una fuerza musical a tener en cuenta. Ha acumulado más de 12 millones de ventas de sencillos en general, más de 6 mil millones de streams globales totales y una audiencia de radio de más de 10 mil millones.

Su álbum debut Expectations (lanzado en junio de 2018), certificado Oro por la RIAA, contien el sencillo Platino "I'm a Mess" y el éxito mundial "Meant to Be" (con Florida Georgia Line), ahora certificado Diamante por la RIAA. #1 en la lista Billboard Hot Country Songs con un récord de 50 semanas consecutivas, el reinado más largo jamás realizado por una artista principal, "Meant to Be" ganó como Mejor Canción Country en los Billboard Music Awards 2019 y Mejor Colaboración en los iHeart Radio Music Awards 2018.

Posteriormente, fue nominada a Mejor interpretación de dúo/grupo country en la 61a edición anual de los Premios Grammy® en febrero de 2019, donde Bebe también fue nominada a Mejor Artista Nuevo. Al principio de su carrera, Bebe ganó el premio a la mejor compositora adolescente de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación y luego irrumpió formalmente en escena cuando escribió "Monster", un éxito mundial para Eminem y Rihanna que fue certificado 6x Platino por la RIAA. Bebe coescribió el triple Platino "Hey Mama" de David Guetta, Nicki Minaj y Afrojack, nominado a un premio Billboard Music Award por Mejor Canción Dance/Electrónica.

Bebe también alcanzó el #1 en las listas de Billboard Pop y Rap con su certificado Platino por la RIAA "Me, Myself & I" con G-Eazy. En 2017, Bebe lanzó los EP aclamados por la crítica, All Your Fault: Part 1 (con "I Got You") y All Your Fault: Part 2 (con "Meant to Be"). Ahora, en 2019, Bebe ha acumulado más de 2,700 millones de views en YouTube y sigue aumentando.

Junto con Grammy® Week 2019, Bebe lanzó la campaña nacional de Grammy® Music Education Coalition (GMEC) en nombre de su nuevo programa All-Star Ambassador, cuyos miembros también incluyen a Luis Fonsi, Rita Ora, Kristin Chenoweth, Regina Spektor y otros.

