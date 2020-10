#LOS40 #Premios #LOS40MusicAwards

Ya están aquí LOS40 Music Awards 2020. Este jueves 15 de octubre se dan a conocer los nominados.

Es hora de saber quiénes han sido los mejores, de reconocer el trabajo de los artistas más relevantes de 2020 y de premiar el talento. Llevamos tiempo esperándolo, preguntándonos por redes y queriendo saber, pero hoy podemos contarte que la espera ha concluido y este jueves 15 de octubre saldremos de dudas.

Este jueves 15 de octubre a las 13:30 (12:30h en Canarias) permanece muy atentx a LOS4040.com.mx, App de LOS40, YouTube de LOS40 y Facebook de LOS40 México para ver un PROGRAMA ESPECIAL en el que Tony Aguilar, Dani Moreno 'El Gallo' y Cristina Boscá desvelarán los nombres de los artistas que optan a premio. También podrás escuchar los nominados escuchando LOS40 y en todas nuestras redes sociales.

Este ha sido un año muy distinto, difícil y distópico para todos, pero la mella ha sido especialmente dura en la industria musical y en los espectáculos en directo. Por eso, este año LOS40 Music Awards 2020 llegan con todas las ganas del mundo y con un objetivo muy claro: hacerte disfrutar y vibrar con la mejor música.

Cada año desde 2006, LOS40 premian el talento y el arte a través de sus galardones, los más importantes de la música en nuestro país. También reconocen el tesón y la carrera de grandes figuras de la música gracias a los premios Golden a la trayectoria.

¿Cuándo se celebran los premios? ¿Y las actuaciones?

Vienen semanas intensas. De muchas novedades y sorpresas. Próximamente desvelaremos cuándo y dónde se celebran LOS40 Music Awards 2020 y quienes serán los artistas tanto nacionales como internacionales que actuarán en la gala de este año.

Para ir abriendo boca, ¡piensa en actuaciones de años anteriores! Te recordamos que por el escenario de los premios 40 a lo largo de su historia han pasado artistas de la talla de Rosalía, Beyoncé, U2, Dua Lipa, Taylor Swift, Camila Cabello, Melendi, Take That, David Guetta, Kylie Minogue, James Blunt, El Canto del Loco, Shakira, Robbie Williams, Alejandro Sanz, Maluma, Alicia Keys, Pablo Alborán, Luis Fonsi, One Direction, Enrique Iglesias, Dani Martín, Becky G, Ellie Goulding, Sam Smith... y muchos más.

Aquí te dejamos un enlace por si quieres conocer un poco más de la historia de los Premios de LOS40, los premios de música más importantes de España y Latinoamérica.

