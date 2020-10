Omar Apollo comparte una nueva canción del mismo. Producido en su totalidad por el propio Apollo, "Want U Around" feat. Ruel ya está disponible y sigue después de los sencillos lanzados previamente como "Kamikaze" "Dos Uno Nueve" titulado 219 como el código de área de su estado natal Indiana, y "Stayback" escrita y producida por Apollo, que The FADER llamo "su trabajo más funk hasta la fecha", la cual cuenta con un remix con Bootsy Collins, que agrega el ritmo característico del P-Funk.

Apolonio cuenta con colaboraciones con Kali Uchis y el antes mencionado Ruel junto a colaboraciones de producción con Albert Hammond Jr, Mk.gee, DJ Dahi, y Michael Uzowuru. El proyecto es la continuación de su EP Friends (2019), que NPR calificó como "una colección fresca, y original que no puedes dejar de escuchar."

"Want U Around" también llega antes de antes de la transmisión en vivo del concierto único de Apollo este próximo 28 de octubre. En vivo desde Paisley Park, icónica propiedad de Prince, programa incorpora imágenes detrás de escena de Apollo y su banda mientras graban y ensayan alrededor de la legendaria propiedad, y el estreno exclusivo en vivo de Apolonio. Las entradas para este evento las puedes encontrar aquí.

Después de su exitoso EP Stereo, aclamado por la crítica, en el 2018, Omar Apollo ha seguido ascendiendo como un talento innegable, convirtiéndose en una de las estrellas más brillantes de la actualidad y uno de los artistas nuevos más comentados de los últimos años. El año pasado lanzó su segundo EP Friends, y Rolling Stone lo nombró como Artista que Debes Conocer, Pitchfork lo presentó como un artista en ascenso, hizo su debut televisivo nocturno en Late Night con Seth Meyers, tuvo dos giras en Estados Unidos con paradas en festivales como Camp Flog Gnaw Carnival, curada por Tyler, The Creator, y Tropicalía Festival; formó parte del YouTube's Foundry International artist development program, con ex alumnos como Cuco, ROSALÍA, Gunna, Chloe X Halle, y Dua Lipa. A finales del 2019, lanzó un par de sencillos con Kenny Beats, "Frio" y "Hit Me Up", el primero con letras en español y tocando música de Dembow, y el último con la participación de Dominic Fike. Más recientemente, lanzó "Imagine U" que también fue coproducida por Kenny Beats y fue descrita por Uproxx como "un himno melódico y seductor sobre la angustia moderna."

Escúcha "Want U Around" y pre-ordena Apolonio, ve los detalles del proyecto a continuación, permanece atento para más información de Omar Apollo próximamente.