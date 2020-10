Little Jesus sobrevive la pandemia y lanza“Primavera 2020”

"Locos en esta Primavera..." es la frase con la que arranca uno de los temas más introspectivos de Little Jesus en los últimos años.

El 2020 si bien no ha sido el mejor año de todos, ha sido un año musicalmente prolífero para una gran cantidad de músicos y bandas en nuestro país y para Little Jesus, no ha sido la excepción. Con tiempo suficiente para componer y producir, la banda ha dedicado gran parte de este tiempo a construir canciones y a generar relaciones que les han brindado amistades singulares en otras partes del mundo, como con la cantante argentina Zoe Gotusso a quién invitaron a cantar este melancólico track para que el que la voz femenina era necesaria.

"Primavera 2020" es un tema que habla sobre cómo el soñar, jugar y fantasear se han vuelto parte de una rutina diaria de la que muchos nos habíamos olvidado y que a veces, más que separar unen y reconcilian parejas, amistades y familias... no importa qué pase afuera... Tú y yo contra todo.

El tema se hace acompañar de una melodía que crece conforme avanzan los minutos hasta explotar en una base instrumental que nos recuerdan los arreglos "Beatleros" de los años 60: armonías experimentales que incorporan elementos poco usuales en la música de Little Jesus, pero que reconfortan al oído.

Cuando toda esta realidad nos permita regresar a la normalidad, Little Jesus tiene pensado cumplir con todos sus compromisos pendientes en los escenarios, retomar las diferentes giras que tienen alrededor del mundo.

Mientras tanto, su misión se reduce en llevarle nueva música a la gente, llevarle un momento donde la ansiedad no inunde nuestras mentes.