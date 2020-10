Tenemos que conformarnos con lo que tenemos. Lo que podría parecer un hecho común en tiempos normales está lejos de concederse en lo que sin duda ha sido un año tan loco como el 2020.

En su nueva canción "All We Got", Robin Schulz captura la esencia de lo que se siente el abordar la vida cotidiana en estos días. En colaboración con la compositora y cantante sueca Kiddo, transmite un poderoso mensaje de convertir el pesimismo en gloria.

"Hago lo mejor que puedo, pero oye, solo soy humano", Kiddo comienza admitiendo que la vida le ha pasado factura últimamente. "Enciérrame fuera de esta institución de la vida / estoy enojada y drogada de ilusiones", parece dividida entre soñar en grande y sentirse pequeña y vulnerable, preguntándose: "entonces, ¿Dónde está el amor?" Robin Schulz está feliz de proporcionárselo: combinando conmovedores acordes de piano y arremolinadas cuerdas, su producción trae de vuelta ese coraje, determinación y deseo por la vida que nos hemos perdido últimamente: "Soñando con una revolución en nuestras mentes", nos recuerda el coro ese cambio que comienza con nosotros. "Si es lo que tenemos, entonces por qué no dar todo lo que tenemos" ¡Atrevámonos a soñar en grande de nuevo!

Hablando sobre su nuevo sencillo, Robin comparte: "Cuando escuche el demo de 'All We Got' por primera vez, me enamore directamente de la voz única de Kiddo y el mensaje de la canción. Después de trabajarla y perfeccionarla durante mucho tiempo, estoy muy emocionado de que el lanzamiento finalmente esté a punto de suceder." Kiddo agrega: "Me encanta la magia agridulce que Robin y yo creamos sobre la situación actual. En momentos como estos, preguntas, aprecias y quieres aprovechar al máximo lo que tienes. Si es lo que tenemos, ¿porque no darlo todo?

El video de "All We Got" fue filmado en Bucarest, Rumania y cuenta con una historia de rivalidad y amistades entre dos gimnastas, interpretadas por dos ex- gimnastas profesionales, Olivia Cimpian (medalla de bronce en el Campeonato Europeo juvenil de 2016 y cuatro veces campeona en los Campeonatos Juveniles de Rumania en el 2016) y Andrada Craciun (ex miembro de la selección nacional juvenil de Rumania).

"All We Got" sigue después del más reciente sencillo de "Alane" que resultó ser otro éxito más para el DJ/productor y superestrella alemán. La canción alcanzó el puesto #6 en la lista oficial de sencillos alemanes, el #3 en las listas de reproducción europea y el top 100 de Spotify Global.

Canción con certificación Oro en Alemania y Francia, "Alane" es parte de una impresionante colección de 275 premios Oro, Platino y Diamante en 30 mercados. KIDDO es conocida por sus sencillos anteriores como "Drunk & I Miss You", "Bang My Head" y "Coming Down".

Como una de las compositoras más interesantes y creativas de Suecia, compartiendo créditos de composición con artistas como John Newman, Dagny, Yellow Claw e Icona Pop, la artista continua trabajando, dividiendo su tiempo entre aparecer como su alter ego de personaje cómico y ella misma para sesiones en vivo.

