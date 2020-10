“Dime Tú” de Jos Canela

Jos Canela, está de vuelta iniciando su carrera solista con un nuevo track que presenta un nuevo sonido: "Dime Tú", una faceta distinta de un artista con un sello muy personal.

"Sin duda estar en CD9 fue la etapa más importante de mi vida hasta ahora, creo que esta vida está llena de ciclos que merecen terminar con la misma emoción con la que empezaron. Dedicarme a la música es una bendición y es algo que siempre voy a agradecer", contó Jos Canela quien el día de hoy, tras más de siete años de experiencia en la industria musical debuta como solista con un sencillo y un video totalmente diferente, no sólo para su carrera sino para la música hecha en México.

La cuarentena para artistas sensibles como Jos, ha implicado un desarrollo personal y creativo que deriva en el audio y video de "Dime Tú", elaborados desde casa: "Me encontraba con mi amigo Kid Pistola. Queríamos hacer una canción que tuviera un beat super chill y a la vez tuviera muy buena energía. Una vez que teníamos el beat me recordó cuando estaba enamorado y pensé en todas esas veces en las que no se necesita de mucho para pasarla bien con aquella persona adecuada".

A lo que agregó: "Los planes más improvisados son los mejores. Aunque a veces cueste verlo, sobre todo en esta cuarentena. En ese sentido quisimos darle la vuelta teniendo un videoclip que refleja el lado positivo de la cuarentena, lo increíble de estar con la persona correcta en momentos difíciles".

Este es el primer track de una carrera en la que nos cambia el panorama por completo. No sólo es la primera vez que escuchamos un track compuesto e interpretado por el mismo Jos, sino que como promete, este es el inicio de un lado artístico más personal e íntimo de este talento que busca conectar con nuevas emociones y llegar a más gente.

Acerca de Jos Canela:

· Más de 7 años de experiencia dentro de la industria musical como fundador de uno de los proyectos más exitosos de la música juvenil en Latinoamérica.

· Ha colaborado con estrellas internacionales como Abraham Mateo, Crayon Pop, Lali, Ana Mena, Juhn, entre otras.

· Se ha presentado en festivales de miles de espectadores y en venues de la talla del Teatro Metropólitan, Auditorio Nacional, Arena Monterrey y la Arena CDMX.

· Le anteceden 3 álbumes de estudio (Platino, Platino + Oro y Doble Platino) con más de 484M de reproducciones tan sólo en YouTube.

· Acreedor a un Guinness World Records por el mayor número de discos firmados consecutivamente por un artista.

· En 2017 lanza junto a sus compañeros de CD9 uno de los libros más vendidos de ese año: Nuestra historia. En éste el joven deja testimonio de su recorrido por la música hasta entonces, todo bajo el respaldo de la editorial Altea (Penguin Random House).

· Fue intérprete de un tema original para la película Las Tortugas Ninja 2: Fuera de las Sombras para México y Latinoamérica.