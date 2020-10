Conoce al perrito que lucha para no quedarse dormido en el metro

Un video se hizo viral en las redes sociales luego de que Max, un perrito que pasea en la mochila de su dueño, intentara con todas sus fuerzas no quedarse dormido mientras viajaba en el metro

Todo comenzó cuando el usuario @jadedcreative decidió grabar las reacciones de su perro durante varios días mientras viajaban en el metro.

En el video se puede ver como el can intenta en varias ocasiones mirar las luces que están arriba de él para no cerrar los ojos y en otros momentos cuando está a punto de hacerlo, el celular de su dueño es el que le impide la misión de soñar aunque sea un poquito.

El dueño del perrito decidió recopilar varios clips y como resultado ha dado esta tierna grabación, la cual está acompañada de una canción de Billy Joel que se llama Just The Way You Are.

El video ha conquistado el corazón de miles de usuarios que están TikTok y en Twitter, redes en donde el usuario @jadedcreative se encargó de mostrar a Max.

Además de intentar mantenerse despierto, el perro también se deja ver cariñoso con su dueño y disfrutando de las caricias que recibe por parte de un grupo de niños que se encuentran en el trayecto.

El tierno Max ha llegado a las grandes ligas, pues ya tiene su propia cuenta verificada en TikTok, y ahí su dueño comparte vídeos que alcanzan más de 40 millones de 'me gusta' de los 2.3 millones de seguidores que están encantados con el animal.