Galilea Montijo se burla de inglés de Irina Baeva

Galilea Montijo disfruta de hacer bromas y pesados comentarios sobre algunas celebridades. Esta vez fue el turno de Irina Baeva quien recibió burlas por parte de la conductora sobre su pronunciación de inglés.

Hace unas semanas, Irina Baeva anunciaba que se iría unas semanas a Nueva York a mejorar su inglés y así poder tener una oportunidad en la industria Hollywoodense. Ahora, ha mostrado un poco de lo aprendido y Galilea Montijo no dudó en hacer comentarios al respecto.

Todo inició cuando Andrea Legarreta compartió un poco de lo que vio en el rodaje de una telenovela donde participa una de sus hijas y donde comparte créditos con Gabriel Soto. Fue ahí donde vio al actor, novio de la rusa, quien no dejaba de hablar por teléfono. En el programa Hoy, asumieron que hablaba con Baeva y fue en ese momento donde Montijo comenzó a hacer los incómodos comentarios.

"¿Sabes qué me encanta? que tiene como tres semanas y ya se le pegó el "oh my god", "¿cómo dicen ustedes?". Es que yo creo que sabes qué, por eso habla tan bien el español, porque dicen que cuando eres buena para los idiomas se te quedan rapidísimo los modismos", decía Galilea.

Arath de la Torre le siguió el juego diciendo que Baeva había aprendido español viendo Rebelde, lo que le causó mucha gracia a Montijo.

Días después, cuando Legarreta mencionó que Gabriel Soto no la saludó, Galilea Montijo volvió a las bromas y aseguró que la razón por la que el actor ignoró a su compañera fue por los comentarios que había hecho.

"¿No estará enojado con nosotros? [...] Pero no hablamos nada malo de Irina", dijo Galilea algo confundida pero que siguió con la broma diciendo que a lo mejor Gabriel Soto no saludó porque estaba tratando de entender el acento de su novia.

Irina Baeva respondió a los comentarios diciendo que la gente siempre la va a criticar pero ella seguirá trabajando por cumplir sus sueños. "Lo que yo pienso es que uno no puede parar su vida por los comentarios que sueltan por allá y por acá", aseguró.