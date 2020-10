Reto viral: ¿cuántos triángulos ves?

Un nuevo reto viral se ha apoderado de las redes sociales y aunque parezca sencillo, la verdad es que tienes que observar muy bien para conseguirlo.

Comenzó a circular una imagen de un triángulo con varios dentro. El reto es identificar cuántos triángulos en total puedes ver.

Publicado originalmente en la cuenta de Instagram de Popular Mechanics Magazine, las respuestas no han sido siempre las correctas pues a simple vista, podrías pensar que son 5, 6 o menos de diez. Pero ¿ya contaste cuando dos o tres triángulos se unen para hacer uno más?

No es pregunta capciosa, hay tantas posibilidades que al momento de contar, pierdes cuáles ya contemplaste e incluso no sabes si te falta alguno o no.

¿Cuál es la respuesta correcta?

Expertos en matemáticas dieron la explicación. Siendo tres bases distintas a las del triángulo, puedes encontrar seis distintos triángulos, mezclándose uno con otro. Es decir, al final podríamos contar en total 18. Pero ¿faltarán más?

Hay quienes se tomaron demasiado en serio el identificar cuántos triángulos son que notaron los que se formaban con las líneas de la impresión del cuaderno a rayas.