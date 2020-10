Adele se burla de su propio peso en su regreso a la televisión

Nos ha quedado más que claro que Adele ha vuelto con una inesperada transformación. Luego de permanecer fuera del espectáculo por algunos años, la cantante británica está de vuelta con alrededor de 60 kg menos.

Pero fue en Saturday Night Live, el programa en el que fue la conductora invitada, que la cantante habló por primera vez sobre su pérdida de peso. Lo mejor, lo hizo de la manera más cómica posible.

Era el inicio del programa, Adele se preparaba para conducir un programa de comedia de hora y media, agradeciendo por la oportunidad de regresar al lugar que le abrió las puertas de su carrera en Estados Unidos. Fue en ese momento, donde la cantante siguió con su monólogo y habló del drástico cambio que se hizo y entre bromas, cómo supuestamente todo fue gracias al Covid-19.

"Sé que me veo muy, muy diferente desde la última vez que me vieron. Pero en realidad, debido a todas las restricciones de COVID y las prohibiciones de viaje, tuve que viajar ligero y solo pude traer la mitad de mí. Y esta es la mitad que elegí", decía orgullosa de sí misma mientras el público le aplaudía.

Adele formó parte de varios sketches del programa, incluyendo una parodia al reality show "The Bachelorette" donde la intérprete de "Hello" aprovechó para cantar algunos de sus temas como "Someone Like You", "Hello", "Rolling in the Deep" y "When We Were Young".

Así mismo, participó en otros sketches junto al ex novio de Ariana Grande, Pete Davidson y otro promocionando unos pantalones con un olor particular.