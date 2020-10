Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca le dan la bienvenida a su bebita

Con la más tierna de las imágenes Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca dan la noticia del nacimiento de su hija.

Esta mañana a través de Instagram el influencer Gianluca Vacchi y su pareja Sharon Fonseca dejaron ver la inmensa felicidad que sienten con la llegada de su pequeña bebé.

Con una imagen en la que se puede ver a la pareja tomando la pequeña manita de su bebé, se puede leer: "Ya está con nosotros....Sharon y yo estamos felices de compartir con ustdes que esta mañana, recibimos a nuestra hija, Blu Jerusalema Vacchi. Gracias a Dios está sana. Y ya la amamos más que a nuestras vidas. Gianluca y Sharon."

Momentos antes de llegada de su bebé el italiano publicó un video de uno de los bailes que comparte a repetidamente en TikTok para inmortalizar un momento tan importante en su vida, y en esta ocasión eligió la canción What You Know Bout Love del rapero Pop Smoke, para musicalizar el hecho.

Su novia, Sharon Fonseca, fue capaz de realizar todos los pasos de la coreografía con una soltura considerable a pesar de que ya estaba en la habitación del hospital, con la bata puesta, lista para debutar como mamá.