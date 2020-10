Kim Kardashian no quería que nada, ni siquiera una pandemia como la del Covid-19, arruinaran su celebración de cuarenta años. Por eso, organizó una fiesta libre de la enfermedad.

Recientemente la socialité y estrella de reality show, Kim Kardashian, celebró su cumpleaños número 40. Pero para poder celebrar como soñaba, sin tener que preocuparse por contagiarse, tomó fuertes medidas con una inversión de millones de dólares.

A través de sus redes sociales, Kim Kardashian compartió las fotografías de su celebración de 40 años en una isla privada, con solo treinta invitados a los que no solo se les solicitó que hicieran cuarentena de 15 días antes de la fiesta sino que fueron sometidos a una prueba de Covid-19 para poder asistir.

Además de eso, Kim rentó una isla privada, en sus palabras, para hacerles sentir por un corto tiempo, que las cosas en la vida son normales.

"Bailamos, montamos en bicicleta, nadamos cerca de las ballenas, hicimos kayak, vimos una película en la playa y mucho más", escribió en su publicación donde también quiso aclarar que está consciente de los privilegios que tiene en la vida y lo mucho que los valora.

"No hay un solo día que dé por sentado, especialmente durante estos momentos en los que todos recordamos las cosas que realmente importan. Para mi cumpleaños de este año, no podría pensar en una mejor manera de pasarlo que con algunas de las personas que me han ayudado a convertirme en la mujer que soy hoy", agregó.

A lo largo de la semana, Kim ha seguido compartiendo fotografías del gran día y aunque todo estuvo perfecto, la gran ausente fue Kylie Jenner.

El viaje duró cinco días y se estima que gastó alrededor de un millón de dólares en su celebración.

Ver esta publicación en Instagram Night Swim Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 29 de Oct de 2020 a las 12:08 PDT

