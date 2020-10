Martha Higareda rechazó película de Cuarón por escena sin ropa

La carrera de Martha Higareda pudo recorrer otro camino desde el inicio de su carrera y aunque no se arrepiente en absoluto, está consciente que de no haber rechazado una película de Alfonso Cuarón, las cosas serían diferentes.

Martha Higareda fue una de las invitadas especiales al programa de Omar Chaparro "Tu-Night". Aprovechando la fuerte amistad que tienen, los actores platicaron en confianza sobre sus vidas.

Fue al momento de contar el inicio de su carrera que Martha Higareda confesó que el primer personaje importante que había conseguido era para la película "Y tu mamá también", pero fue una escena sin ropa la que le hizo tener que rechazar el papel.

"La primera oportunidad fue una audición que hice para Alfonso Cuarón, una película que se llamó "Y tu mamá también". Hice el casting y luego una cosa que se llama callback, que es cuando te llaman ya definitivo. Tenían que firmar mis papás por mí porque había una escena de desnudos [...] me quedé con el papel y hablé con Alfonso Cuarón y le dije 'tengo que decirte esto pero yo nunca ni siquiera me he quitado la blusa con ningún niño", dijo Martha Higareda mientras Omar Chaparro se sorprendía con la historia.

"De entrada no sabía quién era pero yo quería ser muy honesta con mis principios y mis valores y mi juventud", concluyó la actriz originaria de Tabasco.

Martha Higareda también reveló que las escenas subidas de tono de la película "Amarte Duele" eran sin ninguna experiencia en la vida real: "Cuando hice la película yo seguía sin tener un novio a quien yo le enseñara mis atributos entonces todo fue muy fuerte porque en esa película lo que están viendo en pantalla fueron mis primeras veces de muchas cosas".

