Maestra olvida apagar su micrófono y habla pestes de sus alumnos

Cada vez son más los casos de los profesores que abusan de su autoridad y son exhibidos a través de las clases en línea. Y es que gracias a la tecnología es fácil registrar los momentos en que pierden el control y hacen de las suyas.

Pero esta vez, fue una distracción la que provocó que una profesora de la escuela secundaria Federico Berrueto Ramón, de Saltillo Coahuila, terminara hablando mal de sus alumnos sin que ella se diera cuenta.

Comenzó a circular un video donde se puede ver a la profesora hablando por teléfono con alguien. Muy tranquila y sin notar que su cámara y micrófono estaban encendidos, la mujer comenzó a criticar a sus alumnos por no tener buenas notas.

"Nombre, ches huercos, no me entregan nada; ni madres. Luego déjame decirte otra cosa. (Los trabajos) me los están mandando hechos un desmad... O sea, 'yo le mandé un resumen acá, otros acá', o sea están jodi2. Yo no los voy a revisar así y ahorita mandé los promedios de tercero G y nada más nueve personas pasaron; todos los demás sacaron 1, 2, 3. Quiero ver cuál es la reacción. Y voy a mandarte a ti también los del H", decía la mujer sonriendo.

Los alumnos que grabaron el momento, en vez de indignarse, se reían de la situación pues era obvio que la maestra no se dio cuenta del error y tampoco lo hacía con malas intenciones.

