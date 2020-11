Paty Cantú en entrevista exclusiva con LOS40

Paty Cantú es y será siempre una de las artistas favoritas de LOS40, por eso, no perdemos la oportunidad de tener una plática en exclusiva para todos sus fans.

LOS40 tiene una entrevista exclusiva con Paty Cantú. Conéctate a través del Facebook Live de LOS40 México y disfruta de todos los detalles que nos tiene sobre su más reciente álbum "La Mexicana".

"La vida entera: los capítulos de amor, de alegria. De incertidumbre y de dolor. Me he mirado al espejo y me he sentido quedarme corta alguna vez. Pero hoy, con ustedes. Contigo, me siento libre, feliz, con derecho a ser todos los miles de sentimientos y matices que soy. 'La Mexicana' son pedazos de mi vida y de mí, que reflejan nuestros pesares y nuestras ilusiones. Porque si tuviera que escoger entre ser la más grande o ser suya, escojo ser suya, siempre", dijo en una reciente publicación.