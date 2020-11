Lucía Méndez conoció a Brad Pitt y revela lo mucho que la decepcionó

Lucía Méndez ha vuelto a llamar la atención por sus declaraciones en contra de algunas celebridades de la farándula estadounidense. Esta vez, no dudó en decir cuánto estaba decepcionada de Brad Pitt.

Hace algunos años cuando Lucía Méndez compartía cómo hizo a enojar a Madonna en uno de sus conciertos al estar en primera fila y no querer levantarse a aplaudir. Esta vez fue en los premios Oscar que tuvo la oportunidad de conocer a Brad Pitt y su perspectiva hacia él cambió por completo.

Fue en un video que compartió con sus fans que Lucía Méndez contó toda su aventura hollywoodense.

"Un día yo llegué a los Óscares y andaba yo buscando a Brad Pitt. Andaba yo así como loca [...] Pude pararme en frente de él y les juro que me llegaba aquí (al hombro)", aseguró mientras declaraba que a pesar de los tacones de 15 centímetros que traía puestos y su estatura de 1.70, el actor era muy chaparro.

"Cuando lo vi así, chiquitito, como que me decepcioné un poco. Su cara, su personalidad divina, la piel un poco maltratada, o sea como si hubiera tenido mucho acné y muy chaparrito. Entonces como que dije 'Wow, no cabe duda que Hollywood es Hollywood porque gente que es muy pequeñititita la ves enorme ¿no?", dijo algo entristecida.

También reveló que en ese lugar se encontró a Angelina Jolie quien lucía extremadamente flaca. "Flaca era un piropo, se veía verdaderamente flaquísima", detalló.

En la ocasión de Madonna, Lucía Méndez aseguró que aunque la cantante era una artista internacional, no se sintió intimidada. "Llegó un momento en que desesperé a Madonna. Soy artista, de alguna manera no me apantalló", dijo en aquel tiempo.