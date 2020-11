Entrevista con Jos Canela en exclusiva para LOS40

Luego el éxito en la agrupación varonil mexicana, Jos Canela está listo para abrirse a una nueva faceta en su carrera, la de solista. Así, lanza su nuevo sencillo "Dime Tú".

Sus fans llevaban meses esperándolo y se hicieron presentes con el Trending Topic en Twitter JosCanelaIsComing mientras esperaban la llegada de su sencillo "Dime Tú" que ya es un éxito en distintas plataformas.

Un nuevo sonido, una faceta distinta con un sello muy personal, Jos Canela está agradecido por haber pertenecido al éxito de CD9 pero preparado para un nuevo ciclo que le permitirá seguirse dedicando a lo que considera una bendición, la música.

"Me encontraba con mi amigo Kid Pistola. Queríamos hacer una canción que tuviera un beat super chill y a la vez tuviera muy buena energía. Una vez que teníamos el beat me recordó cuando estaba enamorado y pensé en todas esas veces en las que no se necesita de mucho para pasarla bien con aquella persona adecuada", reveló a los medios.

Disfruta la entrevista exclusiva que tuvimos en LOS40 con Jos Canela.