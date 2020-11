Comparan escena de concierto de Selena con presentación original

Una de las series de Netflix que más expectativas está generando, sin duda es "Selena: La Serie" que contará los inicios de la carrera de Selena Quintanilla antes de convertirse en la reina del Tex-Mex.

Sin duda, una de las preguntas que más ha surgido es si será fiel a la biografía de la cantante. Ahora, han decidido comparar una de las escenas de la serie con una presentación real de la cantante en 1987.

Este concierto fue definitorio para la carrera de Selena y Los Dinos pues aunque el éxito llegó fuerte para su música, es evidente que al inicio, en sus presentaciones locales, no tenían el apoyo del público, que se mostraba antipático y que provocó que los hermanos consideraran el dejar el mundo de la música.

En el video publicado en Youtube se puede ver a Selena interpretando "Looking For a New Love" mientras ella y sus hermanos intentaban salir adelante en una de las presentaciones más difíciles de su vida. Así mismo, un fragmento de "La Bamba", cantando en el mismo lugar tiempo después pero renovados y con un conocimiento del público mucho más fuerte.

En estas imágenes vemos por primera vez a Christian Serratos interpretando a Selena Quintanilla, imitando sus movimientos y pasos de baile en el escenario.

