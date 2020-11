Lo que sabemos del caso Eleazar Gómez; desde sus primeras acusaciones a su traslado al reclusorio

El actor se ha visto envuelto en varios escándalos de este tipo, pues han sido varias de sus exparejas quienes lo han terminado y acusado de ser una persona violenta.

Eleazar Gómez, actor de telenovelas, fue detenido por golpear e intentar estrangular a su pareja, la modelo Stephanie Valenzuela.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron los vecinos los que solicitaron ayuda a la policía luego de escuchar los gritos de auxilio de la modelo.

Gómez, quien se encuentra en el proyecto "La Mexicana y el Güero", fue detenido en la colonia Nápoles y llevado a las instalaciones de la Fiscalía de la Alcaldía de Benito Juárez. Por ahora, se desconoce el rumbo que tomará su papel en la historia.

DETIENEN a ELEAZAR GOMEZ por GOLPEAR e INTENTAR ESTRANGULAR a SU NOVIA

Agentes de @SSC_CDMX arrestaron en @LaNapolesCdMx al actor @EleazarGomez33

Vecinos pidieron apoyo al escuchar los GRITOS de AUXILIO de la MUJER.

Está DETENIDO en instalaciones de @FiscaliaCDMX en @BJAlcaldia pic.twitter.com/yPEOrVnJ2T — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 5, 2020

El actor fue trasladado al Reclusorio Sur de la Ciudad de México en donde tendrá una audiencia ante un juez. Se dice que hasta el momento el actor no ha querido declarar.

No es la primera vez que se le ve envuelto en líos de este tipo. Anteriormente se dio a conocer un vídeo en el que se muestra cómo agrede a Danna Paola, quien en el 2014 era su novia. En aquel clip, el actor y la cantante acudieron a un cine de la Ciudad de México, y pese a estar en público, él la insulta mientras discuten por un supuesto mensaje que recibió la cantante.

LA MODELO PERUANA STEPHANIE VALENZUELA es la mujer agredida por el actor Eleazar Gómez.

Agentes de @SSC_CDMX la auxiliaron cuando @EleazarGomez33 la estaba atacando en @LaNapolesCdMx

Lo acusa de intentar estrangularla y lesionarla.

Él acabó detenido en @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/u2MwwHIEQ0 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 5, 2020

Su ex novia Vanessa López también dio fuertes declaraciones sobre los motivos de su ruptura con el actor, los cuales tienen que ver con violencia.

Entre los nombres de las mujeres que han declarado haber sufrido algún tipo de maltrato por parte de Eleazar se encuentran: Danna Paola, Violeta Isfel, Elia Ezrré, Vanessa López y ahora Stephanie Valenzuela.

Vannesa, expareja del Eleazar se solidarizó con Stephanie e hizo un video a través de su cuenta de Instagram para compartir su postura ante la situación:

"Agradezco a Dios que mi caso con Eleazar Gómez no fue tan extremo. Lo que está pasando con Eleazar y esta chica no me da nada de gusto.Me solidarizo con Tefi porque sé que no la está pasando bien." Son solo algunas de las cosas que menciona López en su video.