Johnny Depp abandona Animales Fantásticos por polémica con Amber Heard

Johnny Depp continúa en la polémica por el caso de su ex esposa Amber Heard y las acusaciones en su contra que lo acusan de violento. Por esa razón, la producción de Animales Fantásticos ha decidido que lo mejor sería que el actor abandone su personaje como Grindelwald.

"Me gustaría decirles que Warner Bros me ha pedido que renuncie a mi papel como Grindelwald en Animales Fantásticos y he respetado y aceptado esa petición", escribió en un comunicado en su cuenta de Instagram.

Depp aseguró que las acusaciones en su contra son falsas y seguirá luchando para limpiar su nombre. Así mismo, agradeció a sus fans por todo el apoyo y aseguró que este difícil momento no definirá su vida y su carrera.

Recientemente Johnny Depp perdió la batalla legal contra el tabloide The Sun luego de que un artículo que revelaba supuestas agresiones a Amber Heard cuando estaban casados. Por esta razón, se ha decidido que Depp deje el personaje.

Más tarde, el estudio confirmó la salida del actor en la película que se estrenará en 2022 y en la que ya había participado Depp en las dos primeras entregas de esta precuela de Harry Potter.

