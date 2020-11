Enfermero mexicano deja emotivo mensaje antes de perder la vida por Covid-19

México ha superado la cifra de 967 mil contagios y 95 mil fallecidos por Covid-19. Desde la primera alerta emitida a mediados de marzo, la situación se ha agravado, provocando la pérdida de la vida de muchas personas.

Pero los miembros del personal de salud pueden llegar a ser los más afectados pues están directamente en contacto por la enfermedad. Es así como Sergio Humberto Padilla, un enfermero originario de Chihuahua, perdió la vida hace algunos días.

Pero antes de que el SARS-CoV-2 afectara por completo su organismo, el joven decidió mandar un mensaje a familiares y amigos a través de un video que ha conmovido las redes sociales y se ha hecho viral.

"Bueno, pues, se llegó la hora de la verdad. Voy a ser sometido a intubación endotraquial. Quiero que pase lo que pase, cual sea el pronóstico que Dios tenga para mí reservado, me recuerden siempre por lo que fui y por lo que soy. Porque voy a volver. No es un adiós. Estoy seguro de que voy a volver en unos días, nomás que me recupere y vamos a seguir adelante...", dice el joven mientras se observa cómo está hospitalizado en un importante hospital privado.

Sergio aseguró que libraría esta enfermedad y estaba seguro de que sus cercanos estarán orando por él y por sus intereses. "Los amo y están en mi corazón. Hasta luego", concluyó.

Según distintos medios, Sergio Humberto Padilla Hernández perdió la batalla por Covid-19 a los pocos días de haber grabado el video. Descanse en paz.