Con Diplo a la cabeza, Major Lazer, el trío global de música electrónica de ventas multiplatino, lanzó su esperado nuevo sencillo "QueLoQue", con la participación de la cantante chilena nacida en Nueva York, Paloma Mami.

Escúchalo aquí. "QueLoQue" es el lanzamiento más reciente del cuarto álbum del grupo titulado "Music Is The Weapon", el cual será lanzado el próximo 23 de octubre. "QueLoQue" es el sucesor del éxito de Major Lazer de 2019, "Que Calor" con JBalvin y El Alfa, que fue el primer lanzamiento en español de este álbum y el cual, esta semana, se hizo elegible para ser certificado 5x platino por ventas latinas en EE. UU. por la RIAA.

Un tema de baile indudablemente pegajoso, "QueLoQue" exhibe de forma brillante el sonido global por el que se ha dado conocer Major Lazer, con una fusión de pop latino, reggaetón, R&B e incluso un toque de merengue en el coro. El segundo sencillo en español que pertenece a su próximo álbum, "QueLoQue", presenta la voz sensual de una de las estrellas emergentes más grandes de la música latina, Paloma Mami. En solo 2 años, Paloma ha generado 1B+ transmisiones mundial, más de 1.8M suscriptores de YouTube y ha lanzado varios sencillos multiplatino, platino y oro, captando la atención de algunas de las estrellas más importantes de la música latina. Con una voz delicada pero poderosa, su música mezcla Latin Urban, R&B y Trap / Soul, creando un sonido innegablemente único.

"QueLoQue" ha estado en proceso por un tiempo y estoy muy feliz de poder finalmente compartirla con todos ustedes. Tiene una energía candente con algunos elementos del reggaeton de la vieja escuela y mezclándolo con ese toque electrónico de Major Lazer = PALO!", dice Paloma Mami.

Major Lazer y Paloma Mami interpretarán el sencillo como parte de la presentacion del grupo en el festival virtual Save Our Stages Festival este fin de semana en beneficio de la Asociación Nacional de Sedes Independientes (National Independent Venue Association).

Cinco años después de su aclamado LP, Peace Is The Mission, y tras innumerables giras alrededor del mundo, incluidos Pakistán, Nepal, África, Japón, Europa y más, Music Is The Weapon sigue cumpliendo el objetivo de Major Lazer de hacer el mundo más pequeño, haciendo la fiesta más grande. MITW presenta canciones en cinco idiomas y colaboraciones con una extensa lista de superestrellas globales y emergentes, incluidos Paloma Mami de Chile, Sheensea y BEAM de Jamaica, Nucleya y Rashmeet Kaur de India, Anitta y MC Lan de Brasil, Mr Eazi y K4mo de Nigeria y más. El resultado une las raíces caribeñas de Major Lazer y los sonidos isleños con los que consagraron su nombre, con las influencias globales que y los amigos que han encontrado en todo el mundo al estar más de una década de trotamundos.

El nuevo álbum incluye las canciones lanzadas anteriormente: "Lay Your Head On Me" con Marcus Mumford, "Rave de Favela" nominada al Grammy Latino con Anitta, MC Lan y BEAM, "Que Calor" que encabeza las listas de éxitos con J Balvin y El Alfa, "Trigger" con Khalid y "Can't Take It From Me" con Skip Marley, además de "Oh My Gawd" con Mr Eazi, Nicki Minaj y K4mo. Encuentra la lista completa de canciones con colaboraciones adicionales abajo.

Major Lazer el trío global de dance formado por Diplo, Walshy Fire y Ape Drums, y lleva el nombre del personaje ficticio de la banda, un soldado manco de la guerra zombie jamaiquina que encarna la misión del grupo de liberar al universo con música. La banda ha lanzado tres álbumes aclamados: Guns Don't Kill People...Lazers Do (2009)., Free The Universe (2013), Peace Is The Mission (2015), el cual cuenta con "Lean On" con DJ Snake y MØ, una de las canciones más exitosas de todos los tiempos.

MAJOR LAZER

MUSIC IS THE WEAPON

1. Hell and High Water (feat. Alessia Cara)

2. Sun Comes Up (feat. Busy Signal & Joeboy)

3. Bam Bam (feat. French Montana & BEAM)

4. Tiny (feat. BEAM & Sheensea)

5. Oh My Gawd with Mr Eazi (feat. Nicki Minaj and K4mo)

6. Trigger (feat. Khalid)

7. Lay Your Head On Me (feat. Marcus Mumford)

8. Can't Take It From Me (feat. Skip Marley)

9. Rave de Favela (feat. MC Lan & Anitta)

10. Que Lo Que (feat. Paloma Mami)

11. Marijuana (feat. Nucleya & Rashmeet Kaur)

12. Que Calor (feat. J. Balvin & El Alfa)