Britney Spears anuncia su retiro de la música por temor a su padre

Britney Spears anunció a través de sus abogados, que no volverá a presentarse en ningún show hasta que su padre deje de estar a cargo de su tutela pues asegura que Jamie Spears le provoca miedo y mientras él esté a cargo legalmente de su vida y su carrera, dejará la música.

Fue en un reciente juicio donde "la princesa del pop" solicitaba a un juez de la Corte Superior de Los Ángeles, su propia emancipación luego de años de que su padre sea el responsable legal de la cantante y que, a su parecer, la esté controlando en contra de su voluntad.

TE RECOMENDAMOS: Britney Spears es captada saliendo del psiquiátrico

Fanáticos en redes sociales han manifestado en una campaña con el hashtag #FreeBritney, su apoyo a la cantante. Así mismo, aseguran que la intérprete de "Baby One More Time" pide auxilio a través de sus mensajes de Instagram, con mensajes escondidos para que su padre no lo note.