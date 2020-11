"Ya yo me siento agobiada y ya yo no sé ni qué más hacer", maestra llora al darse cuenta que sus alumnos que no le prestan interés a su clase.

Las clases virtuales debido a la pandemia por COVID-19, han dejado momentos entre maestros y alumnos que se han viralizado por lo graciosos que puedan ser, esta vez una maestra rompió en llanto por la penosa situación.

Francés Sánchez es una maestra de Puerto Rico que enseña teatro a jóvenes alumnos y que rompió en llanto durante una transmisión en vivo, pues asegura que tiene alumnos a los que no les interesa aprender, cosa que la pone muy triste.

"Me he topado con la cruda realidad de que tengo jóvenes que no les importa aprender, que no les importa ser nada. Hoy es 10 de noviembre y yo tengo estudiantes que desde agosto nunca se han reportado a la clase".

Además, Sánchez está segura de que esta situación no tiene que ver con las clases en línea y que va más allá de la educación a distancia.

"Ya yo estoy harta. Ya yo me siento agobiada y ya yo no sé ni qué más hacer. La educación a distancia lo que ha hecho es destapar una problemática social que lleva no uno, no dos, para mí lleva fácilmente más de cuatro o cinco años. A esta generación no les interesa aprender, punto", menciona la docente.