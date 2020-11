Harry Styles y J Balvin, los más nominados en Los Premios DeGira Otoño-Invierno 2020

J Balvin y Harry Styles son los artistas con más nominaciones en Los Premios DeGira Otoño-Invierno 2020, ambos cuentan con 4 candidaturas cada uno mientras que Christian Nodal, Camilo, Dua Lipa, Lady Gaga y Drake los siguen con 3 nominaciones.

Luisito Comunica (ganador como Mejor Influencer en las tres ediciones pasadas) y los debutantes, La Cotorrisa (en Mejor Stand Up y Mejor Podcast), cuentan con 2 nominaciones así como Zoé, Bad Bunny, Maluma, Danna Paola, Sech, Residente, Doja Cat, Maroon 5, Travis Scott y Aya Nakamura.

Sálvame de RBD se encuentra nominada como Mejor Canción en Español reflejando el gran auge que tuvo gracias a la publicación de su catálogo completo en plataformas digitales.

Jo Jo Rabbit, 1917 y Enola Holmes se posicionan como candidatos a Mejor Película en este período. Lucifer, Élite y Sex Education se encuentran como las series favoritas escogidas por los universitarios. Los videojuegos más populares en la comunidad que están concursando son: Super Smash Bros. Ultimate de Nintendo, Fortnite de Epic Games y Among Us de InnerSloth.

Franco Escamilla (ganador en la categoría a Mejor Stand Up en los últimos 2 años) compite con La Cotorrisa, Sofía Niño de Rivera y Ricardo O'Farrill entre otros en esta edición.

Esta es la cuarta entrega de los Premios DeGira, y por primera vez se realizarán de manera online transmitiéndose el martes 24 y miércoles 25 de noviembre a las 17:00hrs. a través de Twitch, YouTube y Facebook @DeGiraMX así como en la página oficial y Facebook de LOS40 México. Las ediciones pasadas se han realizado en la Universidad Anáhuac Norte (2018), la Universidad de La Salle (2019) y en el Lunario del Auditorio Nacional (Primavera-Verano 2020).

Los Premios DeGira contarán con charlas dirigidas por importantes ejecutivos de la industria del entretenimiento, como: Alberto Llera, Director de Marketing en Paramount Pictures México quien cuenta con más de veinte años de experiencia en el área. David Escamilla, Director Editorial de Penguin Random House y licenciado en comunicación, especialista en periodismo y edición. Erick Baca, Director de Latam Xbox quién además se ha desarrollado en marketing con distintas empresas. Y Walter Kolm, manager de Maluma, Wisin, Carlos Vives , CNCO, Alex Rose y CEO de la compañía de entretenimiento y gestión musical, W.K. Entertainment.

Un comité de estudiantes postula entre 15 y 20 candidatos para cada categoría y posteriormente, una base de más de 3,500 universitarios de 32 estados en todo el territorio nacional, votan por los Nominados y el Ganador de cada terna.

En esta ocasión se agregaron dos categorías nuevas debido a la relevancia que estos temas tienen en la Comunidad Universitaria, las cuales son: Mejor Podcast y Lo Mejor de Tik Tok, sumando ahora 16 ternas en total que incluyen Películas, Series, Videojuegos, Influencers, Standup, Libros y 8 en el rubro musical.

LOS NOMINADOS:

Mejor Artista en Español

Daddy Yankee

Reik

Zoé

Christian Nodal

Bad Bunny

J Balvin

Danna Paola

Camilo

Café Tacvba

Matisse

Mejor Canción en Español

Sálvame - RBD

Tattoo Remix - Rauw Alejandro, Camilo

Morado - J Balvin

Nace Un Borracho - Cristian Nodal

Caballero - Alejandro Fernández

Hawái - Maluma

Relación - Sech

René - Residente

El Mismo Aire - Camilo y Pablo Alborán

Karmadame - Zoé

Mejor Video en Español

Agua - J Balvin, Tainy

China - Anuel AA, Karol G, Ozuna, J Balvin

Se Te Nota - Lele Pons, Guaynaa

Yo Perreo Sola - Bad Bunny

René - Residente

Hawái - Maluma

No Bailes Sola - Danna Paola, Sebastian Yatra

Se Me Olvidó - Christian Nodal

La Jeepeta - Nio García, Brray, Juanka

Siempre Tu - Enjambre

Mejor Artista en Inglés

Post Malone

Drake

Lady Gaga

Billie Elish

Travis Scott

Shawn Mendes

The Weeknd

Harry Styles

Dua Lipa

Maroon 5

Mejor Canción en Inglés

Adore You - Harry Styles

Pop Star - DJ Khaled ft Drake

Yummy - Justin Beiber

Nobody's Love - Maroon 5

Watermelon Sugar - Harry Styles

Don't Start Now - Dua Lipa

Rain on Me - Lady Gaga Ariana Grande

The Pink Phantom - Gorillaz ft Elton John & 6lack

Wonder - Shawn Mendes

Say So - Doja Cat

Mejor Video en Inglés

Yummy - Justin Beiber

Life is Good - Future, Drake

Rain on Me - Lady Gaga, Ariana Grande

WAP - Cardi B ft Megan Thee Stallion

Blinding Lights - The Weeknd

Watermelon Sugar - Harry Styles

Dynamite - BTS

Physical - Dua Lipa

TKN - Rosalía, Travis Scott

How You Like That - Blackpink

Mejor Nuevo Artista en Español

Nicki Nicole

Natanael Cano

CAZZU

León Leiden

Alex Rose

WOS

Charlie Rodd

Carin León

Marcos Menchaca

Taylor Díaz

Mejor Nuevo Artista en Inglés

BENEE

Yungblud

Finneas

Brockhampton

Aya Nakamura

Ava Max

Doja Cat

Jack Harlow

Lewis Capaldi

Tate McRae

Lo Mejor de Tik Tok

Relación - Sech

Savage - Megan Thee Stallion

Djadja - Aya Nakamura

Say So - Doja Cat

Gimme Love - Joji

Tak Tiki Tak - Harry Nach

Banan - Conkarah

Roses - SAINt JHN

4K - El Alfa x Darell x Noriel

M to the B - Millie B

Mejor Película

Enola Holmes

Bad Boys Para Siempre

1917

JoJo Rabbit

Mulan

El diablo A Todas Horas

Aves de Presa

Ya no estoy aquí

Dolittle

Tenet

Mejor Serie

Élite - Netflix

Sex Education - Netflix

The Boys - Amazon

Lucifer - Netflix

Dark - Netflix

Anne with an E - Netflix

The Umbrella Academy - Netflix

Euphoria - HBO

Riverdale - Netflix

Cobra Kai - Netlfix

Mejor Stand up

La Cotorrisa

Sofia Niño de Rivera

Franco Escamilla

Ricardo O'Farrill

El Capi Pérez

Daniel Sosa

Paco De Miguel

Alex Fernández

Carlos Ballarta

El Hank

Mejor Influencer

AuronPlay

Yuya

Juan Pablo Zurita

Elrubius

Luisito Comunica

El Escorpión Dorado

Coreano Vlogs

Dhasia Wezka

Chumel Torres

Elded

Mejor Podcast

La Cotorrisa

En Cortinas con Luisito

CREATIVO

Leyendas Legendarias

El Podcast de Alex Fernandez

La Corneta

Daniel Habif - Inquebrantables

La Hora Feliz con Cojo Feliz y Tío Rober

Historias perdidas

De todo un mucho

Mejor Videojuego

COD: Modern Warfare - Activision Blizzard

Super Smash Bros Ultimate - Nintendo

Fortnite - Epic Games

Among Us - InnerSloth

COD Mobile - Activision, Tencent Gasmes

The Last Of Us: Part II - Sony Interactive

Animal Croosing: New Horizons - Nintendo

Resident Evil 3 (Remake) - Capcom

Doom Eternal- id Software

Paper Mario: The Origami King - Nintendo

Mejor Libro

La Bailarina de Auschwitz - Edith Eger

El Sutil Arte de Que Te Importe Un carajo - Mark Manson

Harry Potter y la Piedra Filosofal - JK Rawling 37.68%

La Chica Que Lo tenía Todo - Jessica Knoll

A Propósito de Nada - Woody Allen 6.82%

El traidor - Anaberl Hernández

El invierno más largo - Cecilia Ekbäck

Enigma de la habitación 622 - Joel Dicker

Salvar el fuego - Guillermo Arriaga

La vida mentirosa de los adultos - Elena Ferrante