Becky G y Banda MS preparan colaboración musical

Primero Snoop Doog, ahora Becky G se une en colaboración musical a Banda MS.

Tal parece que la banda de regional mexicano es imparable, y es que no le bastó con el éxito obtenido gracias a su colaboración musical con el rapero Snoop Dog, ahora han anunciado una nueva colaboración junto a una de las mujeres más guapas del género urbano, Becky G.

Así lo han dejado ver con estas fotografías en el Instagram de la exitosa agrupación, incluso Sergio Lizarraga, cabeza de la banda compartió las mismas imágenes en laa que también aparece él y los vocalistas Alan y Walo junto a la cantante de 23 años.

"Se vienen cosas ufff" y "Entre la maldición nos cae la bendición", se lee al pie de las instantáneas, haciendo referencia a que sin duda esta unión tendrá resultados sorprendentes.

No se tienen más detalles sobre esta fusión, si embargo, Banda MS ha dejado claro que no se detendrán y seguirán haciendo música nueva y ¿Por qué no? Hasta seguir sorprendiendo a su público con más colaboraciones con artistas de renombre.

Algo que ha llamado mucho la atención de sus fans, es que Snoop Dog aparece en dichas fotografías y ya han comenzado a especular sobre si también será parte de la nueva sorpresa de la banda originaria de Mazatlán Sinaloa.

Aún se tienen muchas dudas sobre este nuevo material, lo que es cierto es que será una bomba que encantará a todos como cualquier tema de la banda que termina siendo un éxito total.

Solo nos queda esperar más detalles. ¿Te gusta esta nueva combinación?