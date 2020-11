Foo Fighters prácticamente no se está tomando el tiempo para disfrutar de la gran recepción de su presentación en Saturday Night Live este pasado 7 de noviembre. En ella el grupo presentó "Shame Shame", la primera muestra de su décimo álbum de estudio, Medicine at Midnight, mismo que saldrá el 5 de febrero de 2021. Un poderoso track que Entertainment Weekly llamó "gusano hipnótico", Stereogum elogió su "giro refrescante en su sonido característico" y Billboard señaló "un ritmo sexy y maravilloso".

Pero la banda no se duerme en sus laureles, pues este sábado 14 de noviembre a las 5 p.m., hora del Pacífico, Foo Fighters se reagrupará para montar una invasión total de rock en la sala de tu casa. Con un set completo transmitido en vivo desde el Roxy en Hollywood la icónica banda de rock hará vibrar a todos los que compren un boleto por USD15. para el show en foofighters.nocapshows.com.

Si no puede estar frente a un televisor, tableta, teléfono, computadora portátil, etc. exactamente en ese momento, no hay problema: quienes adquieran los boletos tendrán acceso para reproducir la transmisión completa durante 48 horas desde el inicio del programa. Y si eso no es suficiente la mercancía limitada del evento estará disponible en https://shop.foofighters.com/.

El evento de conciertos en streaming Roxy de Foo Fighters es presentado, en parte, gracias a la gente de Coors Light. Éste contará con una nueva tecnología innovadora creada a medida para este espectáculo único de Foo Fighters: Beer's Eye View. Durante 25 años, Coors Light ha estado en el escenario y ahora, por primera vez, Beer's Eye View llevará a los fanáticos detrás del escenario, al centro de la acción en el escenario y en el mejor asiento de la casa (la sección VIB a.k.a Very Important Beer), todo desde la perspectiva única de una "Can Cam" adjunta a la propia Coors Light de Dave.

En otras noticias visuales, Foo Fighters vuelven a romper los límites con el video oficial de "Shame Shame" ya disponible en el canal YouTube de la agrupación. Dirigido por la argentina Paola Kudacki y coprotagonizada por Dave Grohl y Sofia Boutella, el clip representa, en un impresionante blanco y negro, la interpretación de un sueño recurrente que ha perseguido a Grohl desde su infancia.

Medicine at Midnight está disponible para pre-orden en http://foofighters.co/MAM con ediciones exclusivas que incluyen un vinilo morado ahumado disponible sólo a través de la tienda en línea de la banda y un vinilo azul indie sólo para minoristas y más por anunciar.

Una parte de las ganancias del programa de transmisión Roxy de Foo Fighters se destinará a Sweet Relief. Fundado en 1993 por Victoria Williams, Sweet Relief Musicians Fund brinda asistencia financiera a todo tipo de músicos de carrera y trabajadores de la industria de la música que luchan por sobrevivir mientras enfrentan enfermedades, discapacidades o problemas relacionados con la edad. Sweet Relief está brindando asistencia inmediata a cualquier persona en la industria de la música que se haya visto afectada financieramente por COVID-19. Las solicitudes están siendo aceptadas ahora, solicite ayuda o DONE si puede en SweetRelief.org